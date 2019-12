Update 10:00 uur: Toppertje Altice

Niet Galapagos (+137%), niet ASML (+94), niet ASMI (+184%) en ook niet Pharming (+109,%): nee, Altice is dit jaar met +242% het beste fonds op het Damrak. Dit is de hele (bizarre) koershistorie. Vandaag is het weer een van de positieve uitschieters van de dag en zeg maar waarom. Er is geen nieuws.

Het fonds zet wel zojuist een nieuw jaartopje neer op €5,77. Opvallend is dat de koersbewegingen een beetje lijken op die van 2015. Mogelijke technische uitbraak, en/of gewoon veel betere fundamentals (lees: vooral minder schulden): zeg maar of het dit keer wel goed afloopt.