Liveblog: Altice, Sif en dollar

mi voor 2-3 jaar view - geen Goldman Sachs , maar Golden nuggets



voor valuta

neutraal EURO

neutraal CHF

sell $

buy NOK

buy Sterling



beurzen 35% lager

edelmetalen 35% hoger



afbouwen tech en luxury goods

opbouwen miners en grondstoffenhandelaren

the electric hype gaat compleet in overdrive de komende jaren, jump on the gravy train - deze is nog niet aan het toppen



long gaan gele hesjes, niemand gaat nog iets willen ingeven, iedereen met regelmaat op de barricades voor meer rechten en minder plichten



volatiliteit gaat toenemen , dit is de laatste bergetappe aan de beurzen in een 10 jaar durende klim, de daling gaat 3x zo hard ingezet worden en is veel korter van duur, Woutje Wagtmans is er niks bij, die kennen ze dan ook niet buiten de lage landen en al helemaal niet aan de overkant van de plas.



lol - happy new year.