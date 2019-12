Rudolph the red Nosed Reindeer Rally? Het leek er op gisteren.

Wall Street was gisteren wel open en hoe. De Nasdaq Composite - in de volksmond ook wel de Nasdaq genoemd en niet te verwarren met de Nasdaq 100 - brak de grens van 9000 punten. Hier ziet u alle duizendtallen op een rij. Overigens zette ook de S&P 500 weer een all time neer en ook commodities gaan lekker.

Het kan niet op. Alles is gebaseerd op groeihoop, handelsoorlogwapenstilstand en jawel, aantrekkende omzet- en winstverwachtingen, volgens de networks. Weet u meteen ook uw risico's. De enigen die nu wat stugjes ogen zijn de rentes. De sneller stijging van dit najaar is er een beetje af, hoewel de trend nog omhoog is.

Nasdaq hits 9,000 for the first time. pic.twitter.com/Lhu4h2IeG2 — Charlie Bilello (@charliebilello) December 26, 2019

Dat optimisme werd deze kerstdagen bevestigd doordat de Amerikaan weer doet waar hij het allerbeste in is: shoppen en geld uitgeven. Amazon steeg gisteren 4,5% en Apple staat op een all time high. Dat deed iets van 80% sinds die omzetwaarschuwing op 2 januari, waarmee 2019 zo ruw begon.

U.S. shoppers spent more online during this year's holiday shopping season, with e-commerce sales hitting a record high, a Mastercard report says https://t.co/d8D5OcGF89 pic.twitter.com/UAzkZu8dnk — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Intussen draaien de koersen weer en de AEX neemt wellicht jaartop 612,40 uit. De dollar verzwakt naar precies 1,11. Ziet er verder bijna allemaal weer keurig uit, maar zei ik daar net iets over de rentes? Die dalen dus: Duitsland en Nederland twee basispunten, Frankrijk liefst vier en de VS één.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds eerste kerstdag met eigenlijk alleen Sif. Geen toeval dat het Japanse nieuws is, want dat viert geen kerst (en de beurs was er deze dagen gewoon open). Wacht even, hier nog een headline:

27 Dec - 08:00:16 [RTRS] - AND (AND.AS) REACHES AGREEMENT ON A CONVERTIBLE LOAN OF € 1MILLION

07:59 Sif voorkeursleverancier voor Japans project

07:34 Brexitonzekerheid zette rem op Britse beursgangen

07:15 Nikkei daalt in hogere regio

06:45 'Tak voor private banking bij ING schrapt banen'

06:34 Winstgevendheid Chinese industriële bedrijven stijgt

06:23 Productie industrie Japan gedaald

26 dec Aandeel Amazon in trek op Wall Street

26 dec Kleine winsten op Amerikaanse beurzen

26 dec Recordverkopen Amazon in aanloop naar kerst

26 dec Wall Street begint tweede kerstdag in de plus

26 dec 'Rustig begin op Wall Street'

26 dec 'Airbus mede schuldig aan problemen GoAir'

26 dec Uitkeringsaanvragen VS omlaag

26 dec Investeerders kopen belang in pijplijn Canada

26 dec Chinezen stuwen kerstomzet Tiffany

26 dec Druk op Japanse bedrijven om loongroei

26 dec Rusland heeft schip voor voltooien gasleiding

Analistenadvies is er nog niet en zelfs de shorts vierden kerst, ofwel er is geen nieuw overzicht. De agenda dan maar:

00:30 Japan inflatie CPI dec 0,6%

00:50 Japan industriële productie nov -1,4% MoM

10:00 ECB economisch Bulletin

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Hoe lang is het geleden dat we echt swingende cijfers over de Japanse economie hebben gezien? Ik kan het me eigenlijk niet herinneren.

Opvallend bij een duidelijk afzwakkende economie:

China's industrial profits grow at fastest in eight months, but sustained recovery uncertain https://t.co/AXr8wRkewh pic.twitter.com/DPxUsyeNF2 — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Intussen verschijnen er wel hoe lang hoe meer analyses over het land:

China's Xi turns to financial experts to tame economic risks https://t.co/LWac4Du7wh pic.twitter.com/RJhY7W9f60 — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Of Macau. Wellicht dat China de rol van Hong Kong gaat marginaliseren:

Breakingviews - Beijing will dilute Hong Kong with Shenzhen https://t.co/7d7PfukxVI pic.twitter.com/wpvjrkswyy — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Beetje stiekeme stijging:

Oil hits three-month highs as strong U.S. consumer spending underpins growth hopes https://t.co/mHzMW0vErK pic.twitter.com/rAonAJFJB9 — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Ook al een all time high:

Elon Musk takes huge risks, even if some of them backfire. Here's a closer look at one of the world's most popular — and polarizing — business figures. https://t.co/Y73X5WxS6m pic.twitter.com/zaeK5rossY — Bloomberg (@business) December 27, 2019

Ooit zat er zelfs cocaïne in:

A video posted to YouTube and then deleted is fueling speculation online that Coca-Cola is planning to offer a new soda that contains the cannabis extract CBD https://t.co/5W304wApU1 — Bloomberg (@business) December 27, 2019

Eens zien of centrale banken ook hier de schuld van krijgen :-)

2019 is likely to end with the lowest #OECD #unemployment rate on record! pic.twitter.com/z28OEyQkRl — jeroen blokland (@jsblokland) December 26, 2019

U zelf met uw grote mond, stellige meningen en heilige overtuigingen, zou ik zeggen :-)

These are the biggest risks for 2020, according to CEOs and experts https://t.co/aaBW38mmqU pic.twitter.com/LhnzrcuTqB — Bloomberg (@business) December 27, 2019

Opvallende titel voor een decennium die geen recessie en louter bull market kende, maar vooruit. Bloomberg nog even met een terugblik:

This is the tale of global markets over a decade of “fire and ice" https://t.co/9AwIFVycm5 — Bloomberg (@business) December 27, 2019

