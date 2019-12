TA: Energiesector loopt achter

De energiesector blijft al jaren achter bij de rest van de markt. Deze underperformance lijkt samen te hangen met de klimaatdiscussie.

In alle maatschappelijke discussies heeft het klimaat de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld. Zowel voor- als tegenstanders van fossiele brandstoffen realiseren zich dat energietransitie in de toekomstige ontwikkelingen cruciaal is.

Blik op fossiele brandstoffen

Daarom leg ik, in het laatste weekend van dit decennium, mijn blik op enkele leveranciers en producenten van onze fossiele brandstoffen.

Ik begin met een lange termijn analyse van ruwe olie en de Europese Oil & Gas sector. Omdat het een superlange termijn perspectief betreft, beoordeel ik deze keer alleen de meerjarengrafieken.

De volgende zaken vallen op:

De Europese energiesector loopt achter bij andere sectoren

Ruwe olie is het afgelopen decennium per saldo niet veel opgeschoten

De klassieke energieaandelen laten technisch geen sterke patronen zien

Het aandeel RWE is geschikt voor de defensieve lange termijn portefeuille

De Global Clean Energy tracker presteert eveneens bovengemiddeld goed

Ruwe olie

De olieprijs (Brent) heeft een serie met lagere toppen afgebroken. Hierdoor komt het technische plaatje er wat beter bij te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven de eerste weerstand van $86,74 (de top van 5 oktober 2018) noodzakelijk.

In de afgelopen 15 jaar kende ruwe olie een grillig vrijwel zijwaarts koersverloop. Vooralsnog zijn er geen indicaties die aangeven in welke richting de olieprijs zal uitbreken.











Europese Oil & Gas sector

De Europese energiesector geeft op de grafiek een zijwaartse beweging weer. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven met deze sector. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

Ook in het technische plaatje van de Europese energiesector zien we geen signalen die aangeven in welke richting de koers zal uitbreken.

Derhalve adviseren wij voorlopig vrijwel geen posities in deze sector. Het Duitse energiebedrijf RWE is het enige aandeel in de energiesector waarin de Tostrams TA portefeuille een positie aanhoudt.





Schone-energie tracker



De Global Clean Energy ETF breekt boven de vorige weerstand rond 6. De tracker kan nu naar 7 (berekend koersdoel).

De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Dat duidt op een verbetering.

Steun voor de Global Clean Energy tracker ligt rond 5,34 (de bodem van 27 juni).

Deze tracker streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit 30 van de grootste wereldwijde ondernemingen die actief zijn in de sector van de schone energie.







Het Duitse energiebedrijf RWE

RWE valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

RWE ontwikkelt zich technisch zeer sterk. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt.

De stijgende trend is intact. Er is opwaarts ruimte richting weerstand van €32,31 (gevormd op 25 september 2014). Steun ligt op de grafiek rond €24,54 (de bodem van 25 maart).

RWE is het enige aandeel in deze sector waarin de Tostrams TA portefeuille een positie aanhoudt. Gezien de sterke technische conditie overwegen wij voorlopig geen aanpassing in deze positie.





Franse oliemaatschappij Total

Total (Total Fina Elf) beweegt in zijwaartse richting. De koersuitslagen worden steeds kleiner, tussen de steun van €46,28 (de bodem van 6 december) en de weerstand van €49,71 (de top van 8 november).

Wacht een uitbraak uit deze driehoek af. Na een uitbraak boven de weerstand van €49,71 wordt €56 het volgende opwaartse koersdoel.

In de afgelopen 15 jaar is de koers van de Franse oliegigant alle kanten opgegaan, maar per saldo niet veel opgeschoten. Wij adviseren voorlopig dan ook geen posities in Total.





ExxonMobil

ExxonMobil is in de afgelopen vier jaar flink gedaald. Op wat kortere termijn stabiliseert de Amerikaanse oliegigant binnen de neerwaartse trend.

De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk in ExxonMobil iets afneemt. In de afgelopen 15 jaar is ExxonMobil niet veel opgeschoten. Wij adviseren dan ook geen posities in dit aandeel. Bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun ligt er rond $58,05 (de bodem van 27 augustus 2010). Enkel na een slotstand boven de weerstand van $73,12 (de top van 8 november) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

Na een uitbraak boven de weerstand van $73,12 wordt %75,18 het volgende opwaartse koersdoel.