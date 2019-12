De AEX (+0,02%) kwam vandaag geen meter vooruit. Het verschil tussen het hoogste- en laagste intradayniveau bedraagt slecht één punt. Dan weet u wat voor dag het is geweest.

Het is gewoon een dag om het koersenscherm uit te zetten. De Duitsers hebben dit begrepen, want de DAX is vandaag gesloten. Verder zijn de volumes om van te huilen. Dit komt doordat er op zo'n dag als vandaag geen handelaar het in zijn hoofd haalt om naar het Damrak te komen.

Als er zo weinig beweging is, wordt het voor een handelaar zelfs lastig om zijn reiskosten eruit te halen. Dan is het verstandiger om gewoon lekker uit te slapen. Maar goed, voor ons geldt dat niet, omdat Euronext de beurs gewoon een halve dag open gooit.

Alfen in de lift

Als u aandeelhouder van Alfen (+4,0%) bent, dan wordt u daar heel vrolijk van. Op een gigantisch volume van 171.000 stukjes zet het aandeel een nieuwe all time high op het bord. Het is onduidelijk wat precies de reden is voor deze stijging.

Gisteren spoot de koers ook al zo'n 6% omhoog. De IEX Beleggersdesk denkt dat Alfen gaat profiteren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld is.

Om dit te bereiken, moeten we toch echt elektrisch gaan rijden. Laat Alfen nou net die laadpalen maken. De markt ziet nu ook de kansen van Alfen, want dat was anderhalf jaar geleden niet zo. Met veel horten en stoten wist Alfen tegen een koers van €10 naar de beurs te gaan. Inmiddels staat het aandeel ruim 60% hoger.



Brede markt

De AEX gaat 0,02% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de CAC (+0,1%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,7% en noteert 11,4 punten.

De futures op Wall Street staan ongeveer 0,1% in de plus.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) kruipt verder omhoog.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,4%) blijven ook aardig liggen.

Bitcoin (+1,4%) houdt stand boven de $7.000.



Het Damrak

Galapagos (+1,0%) lijkt te profiteren van een deal die partner Gilead heeft afgesloten met een Japanse partij. Het gaat om een distributie- en marketingsovereenkomst voor het medicijn Filgotinib.

Unilever (-0,7%) wordt zo vlak voor de kerst nog even gedumpt. Hoewel, we moeten het ook weer niet overdrijven.

Akzo Nobel (+0,9%) is de stiekeme stijger van het jaar. De verfboer koerst year to date maar liefst 47% hoger.

Basic-Fit (+0,3%) weet nog niet door de weerstand te breken. Basic-Fit blijft worstelen met de weerstand 33,15. Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze zware horde op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. pic.twitter.com/0aZbJt0nsO — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) December 24, 2019

Altice (+1,4%) gaat goed. Misschien profiteert de kabelaar van window dressing, want het aandeel is dit jaar met een plus van 234% de absolute topper op het Damrak.

(+1,4%) gaat goed. Misschien profiteert de kabelaar van window dressing, want het aandeel is dit jaar met een plus van 234% de absolute topper op het Damrak. Accsys (+3,5%) knalt omhoog. De Britse broker Pershing Securities heeft zijn belang in de houtveredelaar vergroot naar 7%. Dat was eerder nog 4,2%. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de claimemissie die het bedrijf deze week hield.

Adviezen

Vandaag konden we geen advieswijzigingen vinden van bankanalisten. Niet onlogisch zo vlak voor de kerst.

Dag van morgen