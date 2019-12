Kerstaandeel 2019 is vooralsnog Alfen. Gisteren ook al en vandaag is er weer geanimeerde handel. Het fonds staat op een all time high.



Pharming koerst in de buurt van een belangrijke weerstand. Zolang deze weerstand op €1,64 niet wordt doorbroken, adviseren de analisten van Tostrams om nog even niet in het aandeel te stappen. (Niels Koerts)

Update 11:45 uur: Pharming tegen de weerstand

Pharming heeft binnen de stijgende trend, rond 1,64 (gevormd op 5 mei 2011), het koersdoel bereikt. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze weerstand wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien pic.twitter.com/wxjyHZARcp — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) December 24, 2019

Update 11:30 uur: "lastig beursjaar op komst"

Groot nieuws vandaag. Rasoptimist Cees Smit, directeur van Today's denkt dat beursjaar 2020 weleens lastig kan worden. Hij vindt dat beleggers te enthousiast zijn over de fase-1-deal in de handelsoorlog. Daarnaast wijst Smit op de oplopende schuldenberg.

Door de lage rente worden bedrijven en consumenten immers aangemoedigd om meer schulden aan te gaan. Toch zou er volgens Smit weleens een einde kunnen komen aan de lage rente. Hij wijst op de Zweedse centrale bank die vorige week een eerste stap heeft gezet.

Als een van de weinige analisten denkt Smit dat de ECB gaat volgen. Het is wel duidelijk wat er gaat gebeuren met de waardering van aandelen als de rente in de eurozone omhoog gaat. Koersen gaan omlaag, en de volatiliteit omhoog.

Hogere volatiliteit, dus Flow Traders

Dit is de belangrijkste reden waarom Flow Traders op nummer één staat in de kooplijst van Smit. Het handelshuis profiteert van hogere volatiliteit op de financiële markten, omdat de spread van opties en ETF's in zo'n scenario oplopen.

Als tweede tipt Smit Nokia, omdat Europa bij de uitrol van het 5G-netwerk, deels gevoed door angst voor spionage, liever kiest voor Europese aanbieders dan Chinese partijen. Nokia is verder aantrekkelijk, omdat de koers fors is gedaald door de bekendmaking van het schrappen van het dividend.

Op nummer drie staat metaalspecialist AMG, waarvan de koers is geïmplodeerd door de dalende vanadium- en lithiumprijzen. Mocht er volgens Smit op de een of andere manier toch een handelsdeal komen, dan zou dit aandeel hier weleens van kunnen profiteren. (Niels Koerts)

Kooplijst 2020: Cees Smit. De bekende beer mag natuurlijk niet ontbreken bij onze Kooplijsten. Van welke aandelen verwacht hij een mooie performance? - https://t.co/QSvFPzdLiU pic.twitter.com/chFfxVV6pm — BeleggerNL (@BeleggerNL) December 24, 2019

Update 10:45 uur: Nog een orginele kerstgedachte

Originele kerstgedachte van Erik: het ABP dat onze hele staatsschuld financiert en de staat die de ambtenarenpensioen overneemt. Zie ook die dalende schuldquote van ons land, met dank onder meer aan almaar hogere lasten. Lezen jullie mee Klaas Knot van DNB en Christine Lagarde van ECB?

Misschien is de oorzaak van het gebrek aan inflatie niet zo moeilijk. Ik schreef het gisteren hier ook al. Overheid groeit ten koste van middenklasse en MKB, die tegen klippen op gaan sparen, waardoor consumptie achterblijft. Technologische vernieuwing en ontwikkeling doen de rest.

Het ABP kan met haar vermogen van 461 miljard euro onze hele staatsschuld (395 mrd) financieren. Als de overheid de ambtenarenpensioenen overneemt en garandeert zouden we ook het bezit van het ABP en de staatsschuld tegen elkaar kunnen wegstrepen #rijkland https://t.co/9Wm7a1n7IZ https://t.co/f9ExTmgpxJ — Erik Rezelman (@rezel) December 24, 2019

Update 10:00 uur: Alfen

Kerstaandeel 2019 is vooralsnog Alfen. Gisteren ook al en vandaag is er weer geanimeerde handel. Het fonds staat op een all time high.

Update 09:30 uur: Obligaties of cash? Even personal finance

Lukas van BlackRock ken ik al lang en ik heb veel van hem geleerd. Als hij dan open spreekuur op Twitter houdt, stel ik hem de vraag die denk ik meer van ons bezighoudt. Zeker iedereen die, net als ik, Abraham of Sara al heeft gezien. Dat we risico moeten afbouwen als we ouder worden, weten we allemaal.

Dat we dan onze aandelenweging terug moeten brengen, weten we ook allemaal. Die inruilen voor veilige AAA-staatsobligaties was vier eeuwen lang de no-brainer. Nu niet niet meer. Hoe veilig ook, het heeft geen zin om bondjes te kopen die negatief renderen. In arren moede kies ik zelf sinds dit najaar voor cash.

Dat rendeert ook niet, maar daar hoef ik - zeker als alle regeringsplannen doorgaan - veel minder tax over te betalen en ik heb ook nog een eigen huis, net buiten het centrum van Amsterdam. Juist omdat de rentes zo laag staan, is de waarde van dat huis weer meer, ofwel het is plussen en minnen en nooit ideaal.

Ik houd ook nog een smak cash aan omdat ik mijn erfpacht wil afkopen. Google op erfpacht en Amsterdam, als dat u niks zegt. Er gaat dan een aparte wereld voor u open. Enfin, met dat geld zou ik nu liever mijn hypotheek verder aflossen, maar die afgekochte erfpacht levert een premie op mijn huis op, redeneer ik.

Hoe denkt u hier allemaal over? Roer u in de comments als u het beter of meer weet dan Lukas en ik, want samen weten we het meeste. Zeker met al die verzamelde kennis in de Koffiekamer.