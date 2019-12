Ha Arend Jan,

Wat een genoegen om jouw flitsen te lezen altijd weer. Good fun. Op jouw vragen:



1. zelf behoorlijk oud zit ik dik in de risico's. Nooit begrepen dat uitgangspunt. Dat je oud bent, wil niet zeggend at je niet op avontuur gaat, toch? Alsof je na je 60ste defacto 'dood' bent.



2. ook heb ik - ic de bank - een huis. Ik ga het verkopen. De erfpacht is zeer hoog, meenemend dat de grond al lang betaald is met de voorgaande decennia van erfpacht. Voor mijn huis is het ook onbetaalbaar om af te kopen (120K plus). Amsterdam wordt steeds meer een stad voor rijken, als Manhattan. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. En dat juist een links georienteerd college dat entameert zegt wat over de orientatie van links in NL. Met de goedbedoelde drempels om te verhuren maken ze vooral inwoners het leven moeilijk.



3. Niet alle mensen in Amsterdam met een huis zijn rijk. Sommigen konden het net aan betalen. Financiering via verhuur wordt nu ook heel moeilijk gemaakt voor de burger. Heb je genoeg geld en goede advocaten kom je er altijd wel uit. OF je bent te onmisbaar (soort van too big to fail) OF je koopt het af omdat ook de overheid niet zit te wachten op allerlei langlopende zaken en politici niet op potentieel negatief gedoe.

En, onder het motto van 'u onttrekt woningen aan de woningmarkt' verhuur afstraffen. Terwijl je daardoor juist mensen op straat zet. Ik had diverse mensen aan een huis geholpen. Die moesten allen een ander huis vinden. Wie onttrekt nu woningen aan de markt?



Neen, hoewel ik de gemeente Amsterdam een prima gemeente vindt die veel heel goede dingen doet, is dit stukje naar mijn oordeel niet geheel eerlijk ingericht.