Liveblog: Alfen en cash of bonds?

Update 10:00 uur: Alfen

Kerstaandeel 2019 is vooralsnog Alfen. Gisteren ook al en vandaag is weer geanimeerde handel. Het fonds staat op een all time high.

Update 09:30 uur: Obligaties of cash? Even personal finance

Lukas van BlackRock ken ik al lang en ik heb veel van hem geleerd. Als hij dan open spreekuur op Twitter houdt, stel ik hem de vraag die denk ik meer van ons bezighoudt. Zeker iedereen die, net als ik, Abraham of Sarah al heeft gezien. Dat we risico moeten afbouwen als we ouder worden, weten we allemaal.

Dat we dan onze aandelenweging terug moeten brengen, weten we ook allemaal. Die inruilen voor veilige AAA-staatsobligaties was vier eeuwen lang de no-brainer. Nu niet niet meer. Hoe veilig ook, het heeft geen zin om bondjes te kopen die negatief renderen. In arren moede kies ik zelf sinds dit najaar voor cash.

Dat rendeert ook niet, maar daar hoef ik - zeker als alle regeringsplannen doorgaan - veel minder tax over te betalen en ik heb ook nog een eigen huis, net buiten het centrum van Amsterdam. Juist omdat de rentes zo laag staan, is de waarde van dat huis weer meer, ofwel het is plussen en minnen en nooit ideaal.

Ik houd ook nog smak cash aan, omdat ik mijn erfpacht wil afkopen. Google op erfpacht en Amsterdam, als u dit niks zegt. Er gaat dan een aparte wereld voor u open. Enfin, met dat geld zou ik nu liever mijn hypotheek verder aflossen, maar die afgekochte erfpacht levert een premie op mijn huis op, redeneer ik.

Hoe denkt u hier allemaal over? Roer u in de comments als u het beter of meer weet dan Lukas en mij, want samen weten we het meeste. Zeker met al die verzamelde kennis in de Koffiekamer.