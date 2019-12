De agenda kent alleen maar deze punten.

Beurzen Duitsland en Zwitserland gesloten

14:00 Beurzen Nederland, Euronext en VK eerder dicht

19:00 Beurzen VS gesloten

Amper nieuws ook, maar bij ons zijn nog wel twee persberichten. Dit is nieuws van Gilead, waar de naam van Galapagos niet in voorkomt, maar wel die van #ja

Kogel door de kerk, de familie Wessels biedt €21,92 op VolkerWessels en heeft intussen bijna 72% van de aandelen al binnen. Hamerstuk dus dit.

Op papier wordt dit niet de meest swingende of spectaculairste dag van het jaar, maar let op de kleintjes. Gisteren zagen we bijvoorbeeld bij Pharming en Alfen dikke orders. Oh ja, het is precies een jaar geleden dat we de bodem van de december- of kerstdip zagen. Rudolph the Reindeer zou er een red nose van krijgen.

Voor degenen voor wie de beurs meer is dan alleen prijsactie, heb ik dit plaatje. Van mij mogen de omzetten en winsten weleens omhoog. Die les betaalden we duur in 2000-20003. Hopen en bidden maar - komt mooi uit met kerst - dat de waarschuwingen vorige week van Royal Dutch Shell en Unilever de spreekwoordelijke bodem waren.

Vandaar dit uitstapje, er valt marktbreed namelijk niet zo heel veel te melden nu:

-Kospi Index ?, Shanghai Composite ?

-U.S. futures flat

-Oil above $60 a barrel

-Pound nurses its losses

-Most stock markets close Wednesday for Christmas

De koersen blijven ook dicht bij huis. Geen fratsen te zien. of het moet zijn dat de DAX en Eurex futures niet eens lopen. Ik vraag me ook af of de Europese vastrentende markten open zijn, want ik zie nog niks. De VS rente staat basispuntje lager. Ik wens u prettige kerstdagen en tot vrijdag. Voor wie er dan is.

Het is ook een witte kerst. Buiten kwakkelt het dan, maar op de toppen van de indices ligt een dik pak sneeuw, zo hoog zijn ze. Of het eeuwige sneeuw is, is vers twee. Het klimaat wil nog weleens veranderen in indicesland.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met ons herzien BBP in de prik en oh jee, BMW heeft de SEC in haar nek:

07:24 Gilead sluit Japanse deal inzake filgotinib

07:12 Nikkei maakt pas op de plaats

07:12 Niet-financiële bedrijven boeken iets minder winst

06:59 CBS: economisch beeld fractie minder gunstig

06:58 Economie groeide met 0,4 procent in derde kwartaal

23 dec Wall Street zet recordreeks voort

23 dec Onderzoek naar mogelijke nepverkopen bij BMW

23 dec Reggeborgh lanceert bod op VolkerWessels

23 dec Wall Street op winst

23 dec Groen licht statutenwijziging Retail Estates

23 dec Kleine uitslagen op Europese beurzen

Analistenadvies is er nog niet, maar shorts never sleep. Dit meldt de AFM. Per saldo geen wijzigingen bij Takeaway.

En dan nog even dit

Plaatjes nog van het CBS, ons BBP is volgens verwachting:

Volgens de 2e berekening van het CBS is het bbp in het 3e kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het 2e kwartaal van 2019. De #groei is vooral te danken aan het #handelssaldo en de #overheidsconsumptie. Lees meer op: https://t.co/GLp1MrC5oX pic.twitter.com/ExVfVSvZSG — CBS (@statistiekcbs) December 24, 2019

Dat zagen we op 1 december al aan onze Nevi inkoopmanagersindex:

Het #conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december een fractie minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok presteren 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. Meer op: https://t.co/PnyrVrL0iZ pic.twitter.com/iBrah2Pz6t — CBS (@statistiekcbs) December 24, 2019

Op de beurs deden we het wat beter dit jaar ;-)

Het totale reëel beschikbaar #inkomen van #huishoudens was in het derde kwartaal van 2019 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel het inkomen van #werknemers als #zelfstandigen nam toe. https://t.co/iSC1DYJSHZ pic.twitter.com/NbIJuZanuY — CBS (@statistiekcbs) December 24, 2019

Verhip, u ziet Bill Ackman in beeld en zijn hier in Amsterdam genoteerde Pershing Square staat dit jaar 48,1% hoger:

U.S. activist investors post strong gains as needling companies pays off https://t.co/WZMohrZ9t2 pic.twitter.com/Ioej2Ew96T — Reuters (@Reuters) December 24, 2019

Ik wrijf mijn ogen uit, het is 2019:

The aim is to reduce debt as an absolute number even amid new issues https://t.co/sVtedfKZBx — Bloomberg (@business) December 24, 2019

Weet u ook meteen de waarde hiervan:

How likely is it that the U.S. will enter a recession? This tracker will tell you https://t.co/7WApNuJAmB — Bloomberg (@business) December 24, 2019

Uh-oh, ING?

The cost of dirty money https://t.co/IaWJnhVdWF — Bloomberg (@business) December 24, 2019

De SEC?! Ja, de SEC

Had u deze gezien? Wat een grap. Never a dull moment.

#Tesla staat nu op wat bij deze het legendarische #fundingsecured niveau v $420 is pic.twitter.com/qtHNcSa4cO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 23, 2019

Vorig jaar gingen we met een bodem kerst in, nu op een all time high. En zoals altijd valt er niets zinnigs te zeggen voor het komende jaar:

Wall Street's main indexes closed at record highs Monday after President Donald Trump said an initial U.S.-China trade pact would be signed soon pic.twitter.com/IDQiQhwFgp — Reuters (@Reuters) December 24, 2019

Het enige is wellicht dat u beter maar niet op nog zo'n geweldig jaar kan voorsorteren:

If you’re expecting another outsized gain for US stocks, think again. Since 1950, S&P500 has never returned more in ensuing year after gaining at least 25% in prev one, BBG writes. Good news: Only twice, 1981 & 1990, did it flip to neg return & it has avg 9% return for 7 decades. pic.twitter.com/ef1yed5wiR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 23, 2019

Tot slot deze, hier zit ik zelf stiekem aan te denken. Gewoon even een trackertje. Historisch gezien zijn dit jarenlange trends.

ICYMI! For EM stocks to outperform DM stocks again, EM economies have to start growing faster relative to DM economies. pic.twitter.com/O9WOokgrrP — jeroen blokland (@jsblokland) December 23, 2019

Veel plezier, succes en prettige kerst. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.