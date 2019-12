Ik verwacht ook wat verkoopdruk maar pas in het nieuwe jaar. Dat heeft alles te maken met het Amerikaanse belastingsysteem.De Amerikaanse belastingdienst is alleen geïnteresseerd in de verkoop van een belegging.



Is er winst gemaakt op die verkoop dan moet men daarover belasting betalen. Bij een verlies op de verkoop krijgt men belastingaftrek. Zeer belangrijk is dus dat er verkocht moet zijn. Met het in bezit hebben doet de Amerikaanse belastingdienst niks.



Daarom verwacht ik de eerste weken van januari de nodige winstnemingen die voor wat verkooppruk gaan zorgen.