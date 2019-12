Slot: Vreemde beweging in Pharming

Het was vandaag een beursdag die in de laatste week van december past. Er gebeurde per saldo namelijk vrij weinig. De AEX sluit immers 0,01% lager.

Op macrovlak is de agenda erg dun gezaaid. Alleen de orders voor duurzame goederen zijn interessant. Deze vielen op het eerste oog vies tegen. De index daalde afgelopen maand namelijk met 2,0%, terwijl de markt uitging van een plus van 1,5%.

Toch lijkt hier een goede verklaring voor te zijn, aangezien deze tegenvaller waarschijnlijk wordt veroorzaakt door Boeing. Het cijfer gecorrigeerd voor de luchtvaartsector was in de prik. Het ligt dus voor de hand dat Boeing een ronduit beroerde maand achter de rug heeft. Waarschijnlijk is dat de reden dat de CEO naar huis is gestuurd.

Nog even over geskipte #Boeing CEO: zie hier orders duurzame goederen VS november van vanmiddag. Vergelijk puntje 2 met 4, heeft Boeing soms hele slecht maand achter rug? #AEX pic.twitter.com/9RkSzidVAF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 23, 2019

Pharming onderuit

Vanochtend ging Pharming (-3,5%) op een omzetpiek van 2,2 miljoen aandelen 8% onderuit en uiteindelijk heeft het aandeel hier slechts deels van kunnen herstellen. Groot nieuws komen we de gehele dag echter niet tegen.

Eerlijk gezegd kreeg ik vanochtend het gevoel dat er een lelijk analistenrapport aan zat te komen, maar dat blijkt niet het geval. Van een dikke vinger lijkt ook geen sprake, dan was de koers in de loop van de dag wel wat meer hersteld.

Ach, het blijft gissen. Daarnaast is er voor de aandeelhouders van Pharming geen enkele reden tot klagen. Binnen de ASCX is het biotechbedrijf met een rendement van 104% de absolute winnaar. Dan is een verlies van 3,5% op dagbasis natuurlijk geen ramp.

Rentes

In renteland blijft het redelijk rustig. De Nederlandse tienjaarsrente noteert 0,11% negatief. Veel meer valt er niet over te zeggen.

Brede markt

De AEX gaat 0,01% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. Alleen de Grieken speren er met een plus van 2,3% vandoor.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,5% en noteert 11,3 punten.

Wall Street gaat ongeveer 0,3% omhoog. Met name Tesla heeft er zin in. De shorters krijgen een flink pak rammel. #Tesla staat nu op wat bij deze het legendarische #fundingsecured niveau v $420 is pic.twitter.com/qtHNcSa4cO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 23, 2019

De euro klimt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) kruipt omhoog.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,4%) houden het momentum vast.

Bitcoin (+4,6%) probeert om te draaien.



Het Damrak

Adyen (-1,9%) en ArcelorMittal (-1,3%) vallen wat tegen. Laatstgenoemde verkoopt een transportdochter voor $530 miljoen. Dit bedrag wordt gebruikt om een deel van de schulden af te lossen.

Prosus (-0,7%) maakt een valse start binnen de AEX.

Het omgekeerde geldt voor degradant Takeaway.com (+1,2%). Een duidelijk signaal dat de markt de degratie van de maaltijdbezorger al lang en breed had ingeprijsd.

Deze beursdag staat symbool voor het gehele jaar van Wereldhave (-0,6%).

Accsys (+2,7%) knalt op een gigantisch volume van 359.000 stukjes hard omhoog.

Hetzelfde geldt voor Alfen (+5,3%).

Lokaal is Curetus (+32,2%) de winnaar van de dag. Het biotechbedrijf heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor bepaalde toepassingen van zijn diagnosesysteem Unyvero.

Adviezen

Vandaag konden we geen advieswijzigingen vinden van bankanalisten.

