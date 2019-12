Liveblog: Pharming?!

Update 10:15 uur: Pharming

Niks kerstvakantie, er zijn nog een paar fondsen die 'm behoorlijk van jetje geven. Pharming voorop. Even een omzetpiek van 2,24 miljoen - zie grafiek - lang niet gezien. Ik zoek door wat de reden is van deze ware verkoopgolf - van top tot bodem maximaal -7,9% - die even lijkt gestuit...?