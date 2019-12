Zo'n beursjaar dus.

Dit is zo ongeveer het enige plaatje dat ik u niet gaf in mijn vooruitblik gisteren. Misschien morgen op het slot als het precies een jaar na de kerstavondbodem 2018 is, maar veel mooier dan dit gaat u jaarlijntjes van grote indices niet vaak trekken op de beurs. Dit is de MSCI World herbeleggingsindex in euro's.

Net binnen, forse transactie ArcelorMittal nog op de valreep voor koerst:

Wat zijn de feiten nu? Niet zo heel erg veel. Bloomberg begint in haar dagoverzicht in arren moede maar over een indicator. Daar hebben we er 3 miljoen van op de beurs, niet één de heilige graal is en er is altijd wel eentje, hot, hip en trendy. Meestal eindigt het in vergetelheid, maar iedere keer weer is het wel leuk:

-Stocks ? in Tokyo, Sydney and Shanghai

-10-year Treasury yields hold above 1.9%

-S&P 500 futures flat

- U.S. yield curve—a recession gauge—near steepest in more than a year

-Oil holds above $60 in New Yorkhttps://t.co/QZsYtAG8ZR pic.twitter.com/sXM45AI2mh — Bloomberg (@business) December 23, 2019

Hier had ik het gisteren ook al over in mijn vooruitblik en dit is echt een issue. Het gebrek aan liquiditeit tussen institutionele partijen is met het sluiten van de boeken dit jaar op papier hét issue de komende week. Kortom, de repomarkt in rep en roer.

Bij ons is er nu geen nieuws, maar we starten straks wel met nieuwe indices. Nog gauw even:

AEX met Prosus er in en Takeaway er uit

AMX met Takeaway er in en TomTom er uit

AScX met TomTom en Vivoryon er in en NIBC er uit

U ziet de koersen, de paar mensen die er vandaag, morgen tot 14:00 uur en vrijdag zijn op het Damrak (meer is onze beurs niet open) bakken dit van onze future. De rest vindt het ook best. Shanghai krijgt wel een tikkie en bitcoin is weer in neergaande trend aan het stijgen? De rentes dalen een basispunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en mijn Reuters feed voor Beursplein 5 is nog helemaal leeg:

Analistenadvies is nog in geen velden of wegen te bekennen en de AFM meldt deze shorts. Per saldo is Takeaway vlak.

De agenda is wel eens wat dikker geweest:

09:00 Herweging AEX

16:00 VS verkopen nieuwe woningen nov 728K

En dan nog even dit

Nog even over die repomarkt...

Ziet er vrij gemiddeld uit:

In oktober was het volume van de #investeringen in materiële vaste activa bijna 6% groter dan in oktober 2018. Vooral hogere investeringen in vliegtuigen, machines en personenauto’s.https://t.co/QU5AOB8eH6 pic.twitter.com/WhndVbSMFw — CBS (@statistiekcbs) December 23, 2019

Wie hebben we hier?

ECB's Knot says low rate policy risks becoming counterproductive https://t.co/HAsdSGgnlv pic.twitter.com/OKYu6AOLJJ — Reuters (@Reuters) December 23, 2019

Een begin:

China to lower import tariffs on frozen pork, avocados from January 1 https://t.co/PzcfYJM8vQ pic.twitter.com/QGvC5NCzge — Reuters (@Reuters) December 23, 2019

Made in Germany!

Elon Musk has moved a step closer to building his first car factory on the home turf of VW, Daimler and BMW, as his company hammered out a contract to buy land in Germany https://t.co/ynogOKwvUp — Bloomberg (@business) December 22, 2019

Omdat er zulke goede ervaringen uit het verleden zijn, zal ik maar zeggen...?

The ECB may let Greek banks buy more of the country's sovereign debt https://t.co/75mFXQQvhZ — Bloomberg (@business) December 22, 2019

Deze gaf ik gisteren ook al in mijn vooruitblik, waar we elkaar altijd maar gek maken met de bedreigingen, zien we de kansen over het hoofd:

Chill, it might not be that bad. Here's the optimist's guide to 2020. https://t.co/hy8Vd0hCeN — Bloomberg (@business) December 22, 2019

Huh?

Somehow, the longest bull market in stocks has completely bypassed banks’ equities traders https://t.co/C28KlWVNcx — Bloomberg (@business) December 23, 2019

Het blijft gaaf:

Mr. Babyface ramde toch een aardig bedrijf eigenhandig uit de grond, leuk dit:

“There’s no guarantee that Amazon can be a successful company. What we’re trying to do is very complicated,” Jeff Bezos said in 1999. “Scale is important to us and we’re going to go after that kind of scale.” https://t.co/NU45EeTR1O pic.twitter.com/8yJQqylyv1 — CNBC (@CNBC) December 22, 2019

Kunstmest dus, technologie lost altijd alles op - zo gaat het ook met het klimaatprobleem - en zorgt meteen weer voor het volgende probleem, waarna...

It might be the most important invention in human history. This is how humanity harnessed thin air to feed billions. https://t.co/H5oNjjs0WA pic.twitter.com/PWVJeIaHIZ — Bloomberg (@business) December 23, 2019

