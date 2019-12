Slot: Eindejaarsrally zet door

De eindejaarsrally zet vrolijk door. Deze week mag de AEX een plus van 1,1% bijschrijven, waardoor we sluiten op het hoogste niveau sinds februari 2001.

Afgelopen maandag spoten de markten omhoog op het nieuws dat de Chinezen nieuwe importtarieven op Amerikaanse goederen opschortten. Sindsdien bleef het rustig op het handelsfront, dus konden we de behaalde winst gewoon vasthouden.

Verder was het de week waarin de inkoopmanagersindices ons om de oren vlogen. De Duitse industrie is nog bar en boos, maar in Frankrijk zien we steeds meer verbetering optreden. Sowieso gaat het wereldwijd goed met de dienstensector.

Tegenwoordig is de dienstensector een paar maatjes groter dan de industrie, waardoor deze grotendeels de richting van de wereldeconomie bepaalt. Voorlopig gaan we de goede kant op, waardoor de winsten van bedrijven op peil blijven.

Schulden Amerikaanse bedrijven omhoog

Toch is het niet alleen maar hosanna, want de schulden van het Amerikaanse bedrijfsleven nemen ten opzichte van het BBP steeds verder toe. Dat terwijl Joe Sixpack juist zijn schulden aan het afbouwen is. Factset maakt zich hierover zorgen.

Consumers have reined in their borrowing but now the rise in debt owed by U.S. businesses is a growing concern. https://t.co/PNufCeSw2G #chartoftheweek #investing #assetmanagement pic.twitter.com/DZ4rnKBOKw — FactSet (@FactSet) December 20, 2019

Takeaway.com onderuit

Veruit de grootste bleeder binnen de AEX is Takeaway.com (-8,5%). De maaltijdbezorger gaat met Prosus volop de strijd aan om Just Eat binnen te hengelen. Dat lijkt ze nu te lukken, maar wel tegen een behoorlijk prijskaartje.

Daar waar de aandeelhouders van Just Eat eerst 52% van de nieuwe combinatie zouden krijgen, is dat nu 57,5%. Een nadeel van het betalen van een overname in aandelen, is dat het bod continu schommelt. Op dit moment is het bod van Takeaway.com nog superieur aan die van Prosus, maar als de koers van de maaltijdbezorger zakt onder de €77,38, zijn de rollen weer omgedraaid.

Sinds het verhoogde bod, is het aandeel Takeaway.com in een vrije val beland. Als deze trend zich doorzet dan zou Prosus er alsnog met de buit vandoor kunnen gaan. Vanochtend gingen de analisten van Citigroup hier niet van uit. Ik ben benieuwd hoe zij erover denken als de koers van Takeaway.com nog 5% extra daalt. Kortom, wordt vervolgd.

Rentes

Over de rentemarkt kunnen we kort zijn: er viel helemaal niets te beleven. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt één basispuntje naar -0,12%.

De lijstjes

AEX deze week: +1,1%

AEX deze maand: +2,0%

AEX dit jaar: +24,9%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +29,6%

Nieuwe records op Wall Street

Wall Street is niet te houden. Zowel de Nasdaq100 (+1,8%), S&P500 (+1,7%) als Dow Jones (+1,3%) zetten een nieuwe all time high op het bord. Ook de Britse beurs (+3,1%) is niet te houden. Waarschijnlijk profiteren de Britten van het bericht dat premier Boris Johnson de eerste stemming na de verkiezingen over de brexit met een ruime meerderheid heeft gewonnen.

Digitale munten moet u op dit moment niet hebben. Met name Ethereum (-11,9%) krijgt een flink pak rammel. De bitcoin (-0,5%) houdt de schade beter beperkt, al is de grootste digitale munt ter wereld het afgelopen halfjaar bijna gehalveerd.

AEX

Adyen (+6,2%) haalde deze week een mooie order binnen van de McDonald's. Het betaalplatform gaat wereldwijd betalingen vanuit de apps van de fastfoodketen afhandelen. Hoeveel geld Adyen hiermee verdient, is echter nog onduidelijk.

Het oersaaie Relx (+4,2%) is de stiekeme stijger binnen de AEX. De dataleverancier zet zojuist een nieuwe all time high op het bord. Dat laatste geldt niet voor Unilever (-4,6%). Afgelopen dinsdag kwam het bedrijf met een omzetwaarschuwing langs.

Het management verwacht dat de onderliggende omzetgroei dit jaar beneden de 3% ligt. Daarmee wordt de doelstelling niet behaald. Niet het nieuws waar u als defensieve belegger op zit te wachten.

AMX

We hebben deze week niets gemeld over WDP (+6,1%), maar per saldo is het logistiek vastgoedfonds de topper binnen de AMX. Arcadis (+4,5%) kwam afgelopen dinsdag met tegenvallend nieuws dat het bedrijf het Braziliaanse Alen niet voor een redelijke prijs van de hand wist te doen. Gek genoeg staat het ontwerp- en adviesbureau op de één na hoogste trede van het podium.

Voor Flow Traders (-2,7%) is het een jaar om snel te vergeten. Het sentiment op de financiële markten is goed en dan is ineens bijna niemand meer geïnteresseerd in het handelshuis. Het gerucht gaat dat Air France-KLM (-6,3%) samen met Delta Airlines het failliete Alitalia wil overnemen. Beleggers zijn er absoluut niet blij mee.

ASCX

Het is niet de eerste keer dat Kiadis (-10,4%) de koploper is in het lijstje bleeders. Het is simpelweg wachten op een nieuwe emissie, want de kas loopt snel leeg. Verder maakte NSI (+6,1%) bekend bijna klaar te zijn met zijn desinvesteringsprogramma. Van Lanschot Kempen (-5,5%) ging €1,50 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er zelfs een kleine plus op het bord.

Bedankt voor uw bezoek en reacties.