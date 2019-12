Huizenprijzen en hypotheekrente: de vooruitzichten

quote: Another day @ the terrace schreef op 27 dec 2019 om 12:26:

Waar zijn u voorspellingen op gebaseerd ? Ik zie nergens redenen waarop uw mening is gestoeld.Persoonlijk verwacht ik dat de hypotheek rente wel gaat stijgen. Misschien niet spectaculair, maar de inflatie stijgt en de nat. Banken zullen de rente niet verder laten dalen ( Zweden). Geschiedenis heeft uitgewezen dat het met rente heel snel kan gaan.

Dat was vroeger wel zo, maar toen waren er nog collectieve ingrepen van Centrale banken wereldwijd en deed ieder land zijn/haar eigen ding. dat is nu niet meer zo. Ook niet mogelijk, want er is een enorm aanbod van kapitaal, ook als is dat gebaseerd op de enorme geldverruiming in het afgelopen decennia. De mogelijkheden van de Centrale Banken zijn uitgeput en een oude waarheid is, dat schulden ooit moeten worden terugbetaald. De schuld van de een is een vordering van de ander. Dan hebben we het over triljarden, dus alleen bij een afbouw of stop van de geldverruiming, zal de rente oplopen. Gelet op de enorme schuldenberg zal dat wereldwijde (zeer nadelige) gevolgen hebben. Lees: wereldwijde crisis. De crisis van de jaren 30 uit de vorige eeuw zal daarbij verbleken.Het zal duidelijk zijn, dat alle Centrale Banken ter wereld die bui zien hangen en naarstig bezig zijn om dat te vermijden.Alles valt of staat daarbij met vertrouwen van de geldschieters in hun debiteuren. Dat zagen we destijds bij de bankencrisis, waarbij het vertrouwen van de ene bank in de andere werd opgezegd.Dat kan plotseling zijn of sluipend. Een groot aantal beleggers (ik ook) sorteert daar al op voor. Zie de oplopende goudprijs.Hoe dat allemaal gaat aflopen? Niemand die het dus weet.Ik hoop heel geleidelijk, want alles zijn de rapen gaar.Spannende tijden. dat wel.