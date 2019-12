Update 09:45: Min of meer verwachte tegenvaller Shell?

Het is zowat een complete Q4-update. In die zin kunnen de jaarcijfers op 30 januari niet zo veel meer verrassen? Reken in ieder geval niet op een dividendverhoging... Duidelijk is ook dat Royal Dutch Shell moeizamer draait dan gedacht. Economie en zo. Dat bleek uit de Q3's en ook uit een update in oktober.

Zie hieronder, het venijn zit in de staart. Shell gaat aan de onderkant uitkomen van het aandeleninkoopprogramma en dat wordt nu slecht, maar niet dramatisch ontvangen op de beurs. Het is ook niet onverwacht, want eerder zette Chevron beitel en kettingzaag in de eigen verwachtingen. Het blijft ook wel uit de koers.

Olies blijft met krap 3% dit jaar straatlengtes achter op de AEX dit jaar, maar eigenlijk is het in goed kakkersjargon eurdinair om het bij De Koninklijke over zoiets plebserigs als de koers te hebben. U zit er in voor het dividend en dat is een prima 6,3%. Simpel: geen verhoging aandeelhouders-return en dus koers constant.

Zo besluiten we dit jaar met een omzetwaarschuwinkje Unilever (zo erg was die ook weer niet, maar Q4 is daar wel slecht) en zonder een kerstgratificatie van Royal Dutch Shell. Ofwel ruim 25% van de AEX (de wegingen zijn gezakt) en ruim een derde van het Damrak heeft eigenlijk al de samenvatting 2019 gegeven.

De economische teruggang doet zich voelen. Beleggen is alleen vooruitkijken. Daar is alleen nooit zekerheid over en dat heet risico nemen.

Update 09:15 uur: Stikstof en zo

Niks opvallends te zien bij de bouwers? In een enquête pleegt iedereen nog wel eens te overdijven, maar toch. De onzekerheid over het overheidsbeleid is er en dan is inderdaad intuïtief de reactie om de hand op de knip te houden. Geen harde cijfers van de ABN Amro economen, maar toch even:

Update 09:00 uur: Opties

