Update 15:15 uur: Rectificatie over Pharming

De aandeelhouder.nl meldt het volgende:

"Onlangs is er een video opname gemaakt bij RTL Z Beurs Inside. Deze opname verscheen in artikelvorm op de site van RTL Z op 19 december 2019. In deze uitzending kregen de heren Jellema en Tehupuring een vraag over aandelen Pharming.

Wat denken jullie van de aandelen Pharming? Jellema en Tehupuring gaven aan dat dat CEO Sijmen de Vries EUR 14 a EUR 15 miljoen gecashed heeft met de verkoop van aandelen. Dit blijkt niet correct en bij deze rectificeren de heren Jellema en Tehupuring dit. CEO de Vries blijkt bij de uitoefening van opties EUR 12.953.000 miljoen te hebben ontvangen.

Dit bedrag heeft CEO de Vries volledig gebruikt om inkomstenbelasting te betalen en zijn aandelenbelang uit te breiden. Dit blijkt uit documentatie ontvangen door Jellema van de woordvoerder van Pharming. Het aantal aangehouden aandelen door CEO de Vries steeg van 1.695.205 aandelen naar 6.120.518 miljoen aandelen."

Einde rectificatie. (Niels Koerts)

Update 15:00 uur: Stijgende schuldenberg

Daar waar de schuldenberg van de Amerikaanse consument al jaren afneemt, loopt die van bedrijven juist verder op. Onlogisch is dit niet, want door de lage rente worden CEO's verleid om extra aandelen in te kopen en meer dividend te betalen. Deels wordt dit betaald door het aangaan van nieuwe schulden. (Niels Koerts)

Consumers have reined in their borrowing but now the rise in debt owed by U.S. businesses is a growing concern. https://t.co/PNufCeSw2G #chartoftheweek #investing #assetmanagement pic.twitter.com/DZ4rnKBOKw — FactSet (@FactSet) December 20, 2019

Update 14:30 uur: Jagen op records

Als de S&P500 nog een paar procent oploopt in de laatste weken van dit jaar dan zou dit beursjaar zomaar het beste van het decennium kunnen worden. Tot nu toe blijft alleen beursjaar 2013 ons voor. Wat een weelde.

The S&P 500 just crossed 3,200 for the first time, hitting its seventh round-number milestone of 2019.



Right now, it's the best annual gain in 6 years. But if the rally keeps going, there's a good chance at the best annual return in 22 years. https://t.co/KvsiH6rCa5 pic.twitter.com/v5OFmsAREX — Yun Li (@YunLi626) December 20, 2019

Update 14:15 uur: Brunel loopt op

De koers van Brunel (+5,7%) loopt gedurende de handelsdag steeds verder op. De reden is niet direct duidelijk. Op het forum wordt uiteraard gespeculeerd over een overname, maar hiervoor zien we nog geen enkel signaal. Het is de laatste jaren trouwens traditie dat er op het einde van het beursjaar nog een bedrijf van de beurs wordt gehaald.

Vorig jaar hadden we Binckbank en in 2017 was het de beurt aan Gemalto. Daar komt bij dat grootaandeelhouder Jan Brand ook geen jonge god meer is, dus zou hij op een gegeven moment zomaar van de stukken af kunnen willen.

Rampzalig avontuur in de VS

Het is voor de aandeelhouders van Brunel trouwens een jaar om snel te vergeten. Door een winstwaarschuwing in oktober werd alle koerswinst in één klap verspeeld. Dat was niet onterecht, aangezien de winstverwachting ruimschoots werd gehalveerd naar €17,5 miljoen.

Dit was allemaal het gevolg van een mislukt avontuur in de Verenigde Staten. Het bedrijf nam daar een opdracht aan voor €12 miljoen, maar moest binnen een halfjaar al €5,5 miljoen afboeken. Dat project was nog maar halverwege. Al met al gaat het nog minstens €17 miljoen extra kosten om ervoor te zorgen dat Brunel daar het zinkende schip kan verlaten.

Op de dag van de winstwaarschuwing ging de koers van Brunel meer dan 20% omlaag, maar inmiddels is het aandeel alweer aardig hersteld. Beleggers kijken zoals altijd vooruit, en zonder de Amerikaanse activiteiten blijft er een aardig winstgevend bedrijf over. Op dit moment moet u ruim 14 keer de getaxeerde winst over 2020 betalen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Update 12:45: Let op ASML (de komende tijd)

Op papier is er in de komende twee maanden, laat ik zeggen, puur administratieve verkoopdruk in ASML. Dat zit 'm in de AEX index-herwegingen. U weet het intussen, op het slot vandaag neemt Prosus met een gewicht van 4,2% (dat percentage is gisteren gecommuniceerd door Euronext) plaats in de AEX.

Dat gaat ten koste van uitgerekend Takeaway dat naar de AMX verhuist of degradeert, zo u wilt. Het bedrijf van Jitse Groen kan misschien nog de laatst lachende worden, als de Just Eat-aandeelhouders voor hem en niet de Springboks kiezen. De combi JustEat-Takeaway gaat dan naar Londen (en de FTSE 100 in).

Allemaal bekend, maar ik heb de hele ochtend mijn hersens zitten kraken over ASML. Dit zijn de AEX-indexwegingen van gisteren, meest rechtse kolom. Het carnaval valt vroeg dit seizoen in Veldhoven, want u ziet ASML aan kop staan met liefst 18,3%. Dat komt door die 92,1% (!) koersstijging dit jaar versus de AEX met +24,6%.

Wat spot ik echter in het index-reglement van Euronext? Als een fonds boven 18% indexgewicht uit komt, gaat het bij de eerste de beste kwartaalherweging - zoals vandaag op het slot - al terug naar 15% en wordt niet gewacht op de grote indexherweging van de eerste woensdag in maart.

Gisteren belde al ik met Euronext hoe het nou zat en de woordvoerder vertelde mij dat bij het peilen afgelopen woensdag ASML net onder die 18% was gezakt. Okee, maar toen zag ik dus vanochtend - zie boven - weer die weging van 18,3% staan. Dan moet toch...? Foutje? Nee, dat kan niet, want dan komt de markt in opstand.

Het succes van de AEX en familie zit 'm voor een belangrijk deel in dat de indexsamenstelling zo voorspelbaar is en lang van tevoren is uit te rekenen. En ASML is echt wel een maatje te groot om eventjes over het hoofd te zien of onder afrondingsverschillen weg te moffelen, laat staan onder het tapijt te vegen.

Want van 18% naar 15% is een flinke klap ASML-aandelen én duiten. Nog maar een keer met Euronext en gemaild en aaah, het zit 'm hierin. Citaat van de woordvoerder:

De weging op de website is nog de oude compositie van de AEX. Je moet kijken naar het gewicht in de nieuwe samenstelling, dus met Prosus erbij, in combinatie met de prijzen van afgelopen woensdag. En dan zit ASML nog onder de 18%.

Bedankt Euronext voor de snelle reactie. Niettemin gaat ASML straks in maart wél terug naar 15% en vandaar die wat ik administratieve verkoopdruk noem. Zo is er juist weer koopdruk in Olies en Unies, want die gaan ook terug naar 15%.

Hoewel ook Prosus qua grootte voor die 15% in aanmerking komt, gaat dat niet gebeuren. Daarvoor is de free float van nu 25% te klein, ASML, Shell en Unilever doen (vrijwel) 100%. Of de maximale weging van de fondsen 15% blijft is weer een andere vraag en zeker andere discussie. Niet minder interessant, dat zeker, want een AEX-belegging is eigenlijk maar in een paar aandelen met wat grut erbij.

Oh ja en uiteraard kijken we maandag allemaal naar de nieuwe wegingen.

Update 09:45: Min of meer verwachte tegenvaller Shell?

Het is zowat een complete Q4-update. In die zin kunnen de jaarcijfers op 30 januari niet zo veel meer verrassen? Reken in ieder geval niet op een dividendverhoging... Duidelijk is ook dat Royal Dutch Shell moeizamer draait dan gedacht. Economie en zo. Dat bleek uit de Q3's en ook uit een update in oktober.

Zie hieronder, het venijn zit in de staart. Shell gaat aan de onderkant uitkomen van het aandeleninkoopprogramma en dat wordt nu slecht, maar niet dramatisch ontvangen op de beurs. Het is ook niet onverwacht, want eerder zette Chevron de beitel en kettingzaag in de eigen verwachtingen. Het blijkt ook wel uit de koers.

Olies blijft met krap 3% dit jaar straatlengtes achter op de AEX, maar eigenlijk is het in goed kakkersjargon eurdinair om het bij De Koninklijke over zoiets plebejisch als de koers te hebben. U zit erin voor het dividend en dat is een prima 6,3%. Simpel: geen verhoging aandeelhoudersreturn en dus koers constant.

Zo besluiten we dit jaar met een omzetwaarschuwinkje Unilever (zo erg was het ook weer niet, maar Q4 is daar wel slecht) en zonder een kerstgratificatie van Royal Dutch Shell. Ofwel ruim 25% van de AEX (de wegingen zijn gezakt) en ruim een derde van het Damrak heeft eigenlijk al de samenvatting van 2019 gegeven.

De economische teruggang doet zich voelen. Beleggen is alleen vooruitkijken. Daar is alleen nooit zekerheid over en dat heet risico nemen.

Voor de liefhebbers nog even de networks. Bloomberg (betaald):

Shell says capital expenditure to be near the lower end of the $24 billion to $29 billion range in 2019 https://t.co/AKBDhZ6w1X — Bloomberg Markets (@markets) December 20, 2019

Reuters (vrij toegankelijk):

Shell sees up to $2.3 billion in fourth-quarter charges, trims oil production sales estimate https://t.co/wlgyT6T91x pic.twitter.com/Df9SEtk2Ts — Reuters (@Reuters) December 20, 2019

Update 09:15 uur: Stikstof en zo

Niks opvallends te zien bij de bouwers? In een enquête pleegt men nog wel eens te overdrijven, maar toch. De onzekerheid over het overheidsbeleid is er, en dan is inderdaad de intuitieve reactie om de hand op de knip te houden. Geen harde cijfers van de ABN Amro-economen, maar toch even:

Update 09:00 uur: Opties

Handig schemaatje voor vandaag: dit zijn de tijden waarop vooral alle maand- en kwartaalopties expireren.