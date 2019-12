Liveblog: Opties

Update 09:15 uur: Stikstof en zo

Niks opvallends te zien bij de bouwers? In een enquête pleegt iedereen nog wel eens te overdijven, maar toch. De onzekerheid over het overheidsbeleid is er en dan is inderdaad intuïtief de reactie om de hand op de knip te houden. Geen harde cijfers van de ABN Amro economen, maar toch even:

Update 09:00 uur: Opties

Handig schemaatje voor vsndaag, dit zijn de tijden waarop vooral alle maand- en kwartaalopties expireren.