Vooruitblik 2020: Mijn ETF-topper

ETF-expert Michael Mooijer tipt niet drie ETF's, maar slechts één.

Ieder jaar eindigen we bij IEX traditioneel met de vooruitblikken van onze vaste columnisten. Geen vaste lijst, maar juist gericht op hun eigen expertise. Wat worden belangrijke ontwikkelingen komend jaar? ETF-expert Michael Mooijer tipt vlak voor de Kerst alvast zijn favoriete ETF voor 2020.

Op lange termijn beleggen levert bewezen meer rendement op uw geld dan sparen. Dat geldt zeker in deze tijd, met een spaarrente van bijna noppes. Een plausibele reden om een stukje van uw vermogen te beleggen.

Mijn 3 ETF-toppers van afgelopen jaar hebben tot op heden geresulteerd in een gemiddeld rendement van zo’n 30%. Deze trackers zijn in mijn kerstcolumn van vorig jaar belicht.

ETF’s in 2019

Dit jaar was, anders dan veel analisten begin 2019 voorzagen, een buitengewoon goed jaar voor aandelen. Door deze flinke aanwas en en een aanzienlijke instroom in ETF’s zitten we in Europa nu nagenoeg op de mijlpaal van € 1 biljoen (1.000.000.000.000 euro) aan vermogen dat in in ETF's is belegd.

Het leeuwendeel van de ETF-groei afgelopen jaar komt voor de rekening van obligatie-ETF’s. Dit is mede het gevolg van het losse monetaire beleid van centrale banken, dat voor extreem lage rentes heeft gezorgd.

Ook beleggen in zogeheten ESG-ETF’s is dit jaar zeer populair. Het Zwitserse UBS is de trendsetter geweest, met de uitgifte van ESG-versies van de beroemde Euro STOXX 50- en S&P 500-indices.

Mijn 2020-ETF

Voor het komende jaar ruil ik mijn lopende drie trackers in voor slechts één ETF: de Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF, die bekend staat onder ticker XDWY en isincode IE00BCHWNQ94.

Deze tracker is verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost u 0,29% per jaar. Met de ETF heeft u wereldwijde blootstelling aan 331 large- en midcapaandelen in 27 landen. Het dividendrendement bedraagt volgens de factsheet 3,70%.

Aandelen die worden opgenomen in de benchmark moeten een dividendrendement hebben dat minstens 30% hoger ligt dan dat van de MSCI-World index.

Dit moet dan ook een duurzaam karakter hebben. Dit betekent in dit geval dat aandelen niet worden opgenomen in de onderliggende index als ze een dividenduitkering hebben die zeer hoog is, nul bedraagt of negatief is, waardoor toekomstige dividendbetalingen in gevaar kunnen komen.

Hieronder ziet u de sectorspreiding van deze ETF.

Er worden ook kwaliteitsscreenings en beoordelingen van de resultaten van de afgelopen twaalf maanden op de referentie toegepast.

Ter vergelijking heb ik onderstaande grafiek ingesloten, die laat zien wat het verschil is in totaalrendement met een klassieke MSCI World-ETF vanaf ultimo maart 2018.

Obligaties in 2020

Mijn verwachting is dat 2020 een uitdagend jaar wordt voor vastrentende waarden. De 10-jarige Duitse rente is vanaf het dieptepunt eind augustus dit jaar gestegen van 70 basispunten onder nul naar circa 30 basispunten onder nul.

Ik acht de kans op een verdere rentestijging groot, door afnemende onzekerheden rondom de Brexit en de handelsoorlog. Ook zouden politieke ontwikkelingen in Duitsland volgend jaar tot een groter aanbod van staatsobligaties kunnen leiden.

Een verdere rentestijging betekent waardedaling in een obligatieportefeuille, tenzij een obligatiefonds dat risico heeft afgedekt.