Laatste serieuze beursdag van het jaar en het is nog even bij de les blijven vandaag.

Hoeft niet vandaag, de deadline is 10 januari, maar kan wel: wachten op reacties Just Eat zelf en de grootaandeelhouders of ze de voorkeur geven aan bod Takeaway of Prosus. Eminence (4%) kiest voor Takeaway

Om 12:00 uur expireren de DAX en Euro Stoxx futures en om 16:00 de AEX en dat kan zeker bij de eersten prijsactie geven

Op het slot gaat Prosus ten koste van Takeaway (!) in de AEX en wel meteen met 4,2% gewicht. Zeker op de slotveiling kan dat omzet geven. Takeaway gaat naar AMX, TomTom verkast naar AScX, waar ook Vivoryon in komt in de plaats van NIBC

Intussen denkt Britse krant The Telegraph dat Takeaway wint:

20 Dec - 08:02:37 [TELGPH] - Just Eat set to go Dutch as bid battle nears end

Er is nog nieuws vandaag? Zeker. Beter Bed sluit een nieuw bankconvenant:

Shell komt ook nog even door:

Galapagos gisteravond al, geen koersreactie in VS:

Marktbreed is er intussen niks te doen en Bloomberg begint zelfs al terug te blikken met die grafiek.

-Japan, Australia stocks ?

-U.S. yield curve remains at steepest in more than a year

-U.S. futures flat

-Oil ?

-Revised U.S. GDP data due Fridayhttps://t.co/nFHi7upr1j pic.twitter.com/iAQRTYnK8o — Bloomberg (@business) December 20, 2019

Nike was gisteravond nabeurs het aller-, allerlaatste fonds dit jaar en decennium met kwartaalcijfers, Helaas, de koers reageerde er -2,0% op. Op 22 januari gaan we verder met alweer de jaarcijfers 2019 van ASML. Verder is het weer: zoek de beweging.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts. Let op Beter Bed.

De agenda:

00:30 Japans CPI nov 0,5% YoY

02:30 China PBoC loan prime rate

06:30 Nederland consumentenvertrouwen & - bestedingen nov

10:30 VK BBP Q3 0,3% QoQ

16:00 Optie-expiratie

14:30 VS BBP Q3 1,8% QoQ

16:00 VS consumentenvertrouwen UvM dec 99,2

16:00 VS persoonlijke inkomen & uitgaven nov 0,3% & 0,4% MoM

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

Duidelijk:

Bestaande #koopwoningen waren in november 5,8 procent duurder dan in november 2018. De prijsstijging is lager dan in oktober.https://t.co/kjlOXeYBsU pic.twitter.com/nHI6BbUF5V — CBS (@statistiekcbs) December 20, 2019

Sales secured :-)

Tesla bucks China car slump as registrations soar in November https://t.co/v41KyznPQN — Bloomberg (@business) December 20, 2019

Nog een standaard?

Facebook is building its own operating-system for a next generation of yet-to-be made products, to decrease its dependence on Apple and Google https://t.co/0EtU1o1G4h — Bloomberg (@business) December 20, 2019

Dat is in tussen wel duidelijk:

These three charts hint at a turnaround to the tech slump https://t.co/PewzfgBP1U pic.twitter.com/SllKHFrjjd — Bloomberg (@business) December 20, 2019

Zeg maar of VS en China ooit een echte deal sluiten, of dat we een soort tijdperk van koude economische en technologische oorlog in gaan.

Two deals in pocket but no holiday cheer for U.S. trade chief Lighthizer https://t.co/zoVQhSR92P pic.twitter.com/mS5nALd8Sf — Reuters (@Reuters) December 20, 2019

Prettig weekend en fijne feestdagen alvast. Simpel, is de beurs open, dan is IEX ook open.

It was the best of times...

S&P 500: All-Time High

Dow: All-Time High

Nasdaq: All-Time High

NYSE: All-Time High

Mid-Cap 400: All-Time High

Wilshire 5000: All-Time High

Global Dow: All-Time High

???????????? ?? pic.twitter.com/kXxcV4HQlI — Charlie Bilello (@charliebilello) December 19, 2019

