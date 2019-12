Slot: Overnamestrijd in volle gang

Het is geen beursdag waar we nog jaren over zullen na praten. De AEX sluit 0,04% lager en hiermee presteren we redelijk in lijn met de Duitsers (-0,1%) en Fransen (+0,2%).

Een redelijke prestatie, aangezien de absolute zwaargewicht ASML (-1,0%) een stap terug doet. Het was nog even spannend of de techgigant een weging van boven de 18% zou krijgen, maar dat is niet het geval. U zult zich afvragen waarom die 18% zo belangrijk is.

Het antwoord is simpel, als de 18% wordt gepasseerd dan zou de weging van het fonds bij de kwartaalweging terug gaan naar 15%. In dat scenario moeten indexfondsen gedwongen aandelen ASML verkopen, wat druk op de koers zou geven. Maar goed, daar is nu geen sprake van.

Prosus in de AEX

Volgende week komt Prosus (+0,4%) in de AEX. We hebben met Euronext gebeld en we kunnen de primeur geven dat het fonds een weging gaat krijgen van 4,2%. De investeringsmaatschappij kent een beurswaarde van €106 miljard en daarmee doet het niet veel onder voor Unilever (€133 miljard) en ASML (€112 miljard).

Toch ligt de weging van Prosus een stuk lager dan deze twee grote jongens en dat komt door de beperkte free float van de investeringsmaatschappij. Slechts 25% van het uitstaande aandelenkapitaal is vrij verhandelbaar en bij Unilever en ASML zijn praktisch alle stukken vrij verhandelbaar.

Bij het bepalen van de weging van Prosus wordt zowel gelet op de beurswaarde als free float. Dat laatste is dus de reden waarom de investeringsmaatschappij slechts een weging van 4,2% krijgt toebedeeld.

Toch sluiten we niet uit dat de koers van Prosus morgen op het slot omhoog gaat. Alle indexfondsen moeten immers positie gaan nemen in het aandeel, wat op korte termijn een opwaarts effect op de koers kan hebben.

Anderzijds, weet de markt dat er kortstondig veel vraag naar het aandeel Prosus ontstaat. Handelaren zullen hier al op hebben ingespeeld door de stukken te kopen.

Takeaway.com door het putje

We zijn nog niet klaar met Prosus, want het bedrijf zorgt er zelfstandig voor dat Takeaway.com (-9,7%) door het putje gaat. De investeringsmaatschappij verhoogt het bod op Just Eat naar 800 pence en is bereid alle stukken onder het bod op te kopen.

Hiermee dreigt Takeaway.com de strijd om Just Eat te verliezen. Maar Takeaway.com geeft niet op, want ook zij verhogen het bod op Just Eat. Eerst kregen de aandeelhouders van Just Eat 52% van de aandelen Takeaway.com en nu is dat 57,5%. Bij een beurskoers van €80 biedt Takeaway.com 824 pence voor een aandeel Just Eat.

Dat bod ligt dus iets boven het laatste bod van Prosus. Als een duveltje uit een doosje maakte het bedrijf van Jitse Groen de outlook voor 2019 bekend. De maaltijdbezorger verwacht voor dit jaar een omzetgroei van maar liefst 77%. Wat een heerlijk spel wordt er gespeeld. Geweldig, zo aan het einde van het jaar. Wordt vervolgd!

Rentes

Veel spektakel was er vandaag niet te beleven in de rentemarkt. De Nederlandse tienjaarsrente blijft stabiel op -0,11%.

Brede markt

De AEX gaat 0,04% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,5% en noteert 11,6 punten.

Wall Street gaat ongeveer 0,4% omhoog. De recordregen zet vrolijk door.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) doet vrij weinig.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,7%) houden het momentum vast.

Bitcoin (-2,0%) koerst iets boven de $7.000



Het Damrak

De financials vallen vandaag wat tegen. Met name NN Group (-1,6%) en ASR (-0,9%) geven wat terrein prijs.

(-1,6%) en (-0,9%) geven wat terrein prijs. Galapagos (+1,1%) maakt een deel van het verlies van gisteren goed.

(+1,1%) maakt een deel van het verlies van gisteren goed. Akzo Nobel (+1,3%) komt dicht in de buurt van een all time high.

(+1,3%) komt dicht in de buurt van een all time high. Voor de rest vallen de uitslagen binnen de AEX erg mee. Het hoort er aan het einde van het jaar een beetje bij.

Flow Traders (-3,2%) wordt van de kooplijst van UBS geschrapt. Het koersdoel wordt met €3,50 verlaagd naar €22.

(-3,2%) wordt van de kooplijst van UBS geschrapt. Het koersdoel wordt met €3,50 verlaagd naar €22. TKH (+2,0%) gaat op een aardig volume van 132.000 stukjes omhoog.

(+2,0%) gaat op een aardig volume van 132.000 stukjes omhoog. BAM (+1,7%) sluit op de hoogste koers van de dag. Sowieso wordt de bouwer deze maand opgepikt door beleggers.

(+1,7%) sluit op de hoogste koers van de dag. Sowieso wordt de bouwer deze maand opgepikt door beleggers. Basic-Fit (-1,5%) wordt op het slot gedumpt. Ach, veel heeft het allemaal niet om het lijf.

(-1,5%) wordt op het slot gedumpt. Ach, veel heeft het allemaal niet om het lijf. Van Lanschot Kempen (-7,8%) gaat vandaag €1,50 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel 1,2% omlaag.

(-7,8%) gaat vandaag €1,50 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel 1,2% omlaag. Alfen (+3,0%) heeft er zin in vandaag. Groot nieuws komen we echter niet tegen.

(+3,0%) heeft er zin in vandaag. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Pharming (+2,1%) sluit op de hoogste koers in jaren. Mijn complimenten aan de beleggers die de hele rit zijn blijven zitten.

Adviezen

Ahold: naar houden en €24,20 - Morgan Stanley

ASMI: naar €110 van €90 en houden - KBC

Euronext: naar houden van verkopen en naar €75 van €66 - UBS

Flow Traders: naar houden van kopen en naar €22 van €25,50 - UBS

Unilever: naar €51 van €52 en houden - DZ Bank

