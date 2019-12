Koopwoning verhuren, leuke inkomsten

Allereerst wil ik hier aangeven dat er in de praktijk door banken geen controles op verhuur worden uitgevoerd. Op dit moment zien we een enorme toename van beleggers die met een normale hypotheek een beleggingspand kopen. Sommige komen er zelfs doorheen met 2 of 3 passering dezelfde dag. Banken doen niets en willen gewoon maandelijks geld zien. Ze weten ook dat ze misbruikt worden. Er zijn simpele manieren om dit op te lossen maar de banken zijn allemaal bezig met hun eigen markt aandeel. Beleggers lenen het geld tegenwoordig voor rentes van rond de 1%, ik heb zelfs voorbeelden gezien van 3x een NHG hypotheek en alles kwam door alle controles heen. De woning wordt verhuurd met een rendement van 8% tot 12%. Dan begrijp je natuurlijk wel dat je als bancaire instelling deze doelgroep aantrekt. Een verhuur hypotheek heeft een rente die 4x hoger ligt waardoor ze dat niet interessant vinden, want ze willen snel geld verdienen. Nog erger is dat de banken hiermee niet alleen illegale verhuur panden financieren maar dit soort kopers frauderen ook vaak met werkgeversverklaringen, salarisstroken, zijn bezig met witwassen, en overige vormen van criminaliteit. Dus je onttrekt niet alleen woningen aan hulpbehoevenden maar je financiert ook gewoon criminele activiteiten. Dat kan je banken als de ABN AMRO bank en Rabobank zeker kwalijk nemen. Want ze doen niet waar ze voor staan. Hun fraudedesk is vaak een tandloze afdeling waarbij fraudeurs hun te slim af zijn. Ze kijken allen of er maandelijks wordt betaald voor de hypotheek. Dit artikeltje maakt het erger dan dat het is maar er zijn geen controles op verhuur en vanuit het rendement is het verstandig dit te doen. Laat je niet afschrikken door de pakkans want als je kijkt wat er doorheen glipt dat is dat momenteel 98% dus succes en ga voor het rendement want het geld was nog nooit zo goedkoop. En de banken liggen allemaal op 1 oor. En financieren graag criminaliteit en wit wassen. Die stellen regels op waar ze zichzelf niet aan houden hahahahhahaha