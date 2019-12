Vibesman,



Het is allemaal zo ontzettend menselijk! Vandaag een MEGA artikel in De Tijd, waarin een en ander toch wat uitgebreider uitgelegd wordt door Proximus, door de nieuwe CEO. Het is eigenlijk zo simpel: Gewoon een cursus ooit bij Vivendi gevolgd een wat hoger gehalte gegeven. EIGENLIJK is het een flauwekulletje als je ziet wat er in de beurswereld allemaal gebeurt. Proximus tilt er dan ook, terecht, niet zwaar aan.



D'r zijn miljoen ergere dingen in het zakenleven. Wat weer zo opvallend is: De hele mini-affaire is weer eens opgerakeld door een parlementariër die ook eens de pers wilde halen en de oh zo op sensatie beluste media duikt op zo'n onnozele, wat domme fout. De moderne media weet precies wat opgeklopte sensatieverhalen voor de oplage kunnen doen…



Cursus gevolgd, maar net iets hogere waarde aan gegeven. Tjonge, jonge, jonge.





Gaan we weer over tot de orde van de dag…?



Peter