De kogel is door het Huis van Afgevaardigden. Voor wie een link zonder inlog wil, hier het laatste stuk van Reuters hierover.

Bloomberg noemt het niet eens in zijn standaard marktoverzicht. Ik bemoei me er ook niet mee en als u dat wel wil doen, beperk u dan aub tot marktimplicaties. Genoeg andere sites waar u uw politieke ei kwijt kunt. Dank.

-Japan, Australia, Hong Kong stocks ?

-Australian dollar ? as job gains beat November forecasts

-Ten-year Treasury yields hold around 1.90%

-Bitcoin bounces back above $7,000 after slumping lowest since May https://t.co/T4oDPNV7BP pic.twitter.com/NRzqMMGCDU — Bloomberg (@business) December 19, 2019

Als handelaar of belegger vindt u dit denk ik interessanter: let op uw chippers (en algeheel cyclisch?), want Micron verhoogde gisteravond nabeurs de verwachtingen en deed daar +4,6% op.

Ook bereikte dit aandeel een nieuwe top en komt het dicht in de buurt van het beroemde funding secured-niveau van $420.

Zomaar een grafiekje, ene #Tesla staat op een all time high pic.twitter.com/NRLvEZXDO4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2019

Verder laat de Bank of Japan de rente lekker onveranderd (al sinds de tijd van de samoerai zo ongeveer), gaat de Bank of England dat straks ook doen (0,75%), maar de Zweedse zou vandaag verhogen naar 0,00 van -0,25%. Verder spreekt de Britse premier. Let op het pond.

Brexit and health, Johnson sets out priorities in Queen's Speech https://t.co/mh6oirTUF9 pic.twitter.com/cjsyDdXVAj — Reuters (@Reuters) December 19, 2019

Rolt er nog een persberichtje Aegon door en zie vooral de laatste alinea: de ratio's.

Over naar de koersen... en ziet u beweging? Bitoin is de enige. Typisch? Onze rente daalt twee basispunten, de Duitse stijgt er één en de VS ligt vlak. Misschien heeft iemand zijn koffie omgegooid, ik houd het wel in de gaten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Pieter Lakeman versus ABN Amro, VEB versus VolkerWessels, WDP, NSI en Ease2Pay:

07:31 NSI bijna klaar met geplande desinvesteringen

07:10 Nikkei lager na rentebesluit BoJ

07:08 Bank of Japan laat beleid onveranderd

06:41 Werkloosheid vrijwel onveranderd

06:27 WDP en VIB Vermögen formaliseren samenwerking

18 dec Micron positief over vooruitzicht chipmarkt

18 dec Wall Street voorzichtig vanwege Trumpstemming

18 dec 'Broadcom zet een chiponderdeel in de etalage'

18 dec Kleine plussen op Wall Street

18 dec Ørsted verkoopt lng-tak aan Glencore

18 dec IMCD klaar met overname Zuid-Koreaans Whawon

18 dec Groen licht uit Brussel voor miljardendeal GE

18 dec Ease2pay verkrijgt financiering

18 dec Beleggersclub sleept VolkerWessels voor rechter

18 dec Lakeman eist informatie van ABN Amro

Het CBS met onze werkloosheidcijfers (3,5%):

4,1 miljoen mensen hadden in november 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Hoeveel daarvan waren #werkloos?https://t.co/4I3DvZytgq pic.twitter.com/luGRvMjdCR — CBS (@statistiekcbs) December 19, 2019

Er is nog geen analistenadvies en de AFM meldt deze shorts:

De agenda dan met nog best wat puntjes als Philly Fed en Nike. Morgen nog een mega-optie-expiratie - Quadruple Witching Day - en dan is de agenda voor dit jaar op.

04:00 Japan BoJ rentebesluit unch -0,1%

06:30 Nederland werkloosheid nov

09:00 Van Lanschot Kempen €1,50 ex-dividend

11:00 EU CPI nov -0,3% MoM

13:00 VK BoE rentebesluit unch 0,75%

14:30 VS handelbalans nov -$122,5

14:30 VS weekly jobless claims 224K

14:30 VS Philadelphia Fed Index dec 8,0

16:00 VS verkoop bestaande huizen nov 5,45M

22:00 Nike Q3-cijfers

En dan nog even dit

Let op Prosus, dat trouwens vanaf maandag in de AEX zit. Pikant: dat is ten koste van Takeaway.

Tencent, Sina apps targeted in Chinese privacy crackdown https://t.co/dEQ9zukQhs pic.twitter.com/iliYvGDpI7 — Reuters (@Reuters) December 19, 2019

Nog meer chip-nieuws van of over een van de best presterende aandelen van dit decennium, Nvidia dus:

Exclusive: EU to clear without conditions Nvidia's $6.8 billion Mellanox buy - sources https://t.co/w5Rd85kXWD pic.twitter.com/yfoLE4EC0G — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Nog even over Tesla, is uw funding ook secured?

The last time Tesla reached these highs, it quickly got cut in half $TSLA (via @TradingNation) https://t.co/cuKGYI5yOW — CNBC (@CNBC) December 18, 2019

Laat die hele duurzame revolutie maar aan de markt over:

IBM's new battery design taps seawater as alternative mineral source https://t.co/bsG0YFqxnD pic.twitter.com/jccpiEiCX4 — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Zowel op de aandelen- als obligatiemarkt is het grofweg dit najaar risk-on:

Wacht even, hoe zit dit? Nog niet gelezen.

SEC proposes allowing more investors access to private companies https://t.co/dgFYGUHR8L pic.twitter.com/9qyC8x9EvO — Reuters (@Reuters) December 19, 2019

Voor wie het stuk open krijgt. Ik beloof straks een samenvatting in mijn liveblog.

China watchers predict what's next for the slowing economy https://t.co/XuiHZv3c04 — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Doordenkertje: elektrische mammoettankers kunnen misschien ooit worden gemaakt, maar of ze ook nodig zijn...?

A major shipping change is coming, and so are higher fuel prices https://t.co/ngwTgouKGC — Bloomberg (@business) December 19, 2019

Nog eentje dan. Zeg het maar.

The end of monetarism? #ECB could be about to demolish a key pillar of its policy design as link between money supply growth and inflation seems to have broken. President Lagarde’s upcoming review may downgrade the strategy. https://t.co/xDWoW0zRH3 pic.twitter.com/x7t8GZ9amj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 19, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.