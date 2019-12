Zo te zien heeft een aantal gelovigen de beschutting van het Galapagosforum even verlaten om te klagen over blasfemie die kennelijk gepleegd is tegen de Galapagosreligie. Terwijl er niks bijzonders gezegd is, en het ook nog gewoon klopt. Het lijkt dat forum wel: soms vind je daar een enkeling met nuttige, zij het eenzijdige informatie, maar kenmerkend is toch vooral het feit dat je er verwelkomd wordt als je, onderbouwing niet nodig, juichverhalen over Galapagos ophangt, terwijl na een kritische kanttekening over de risico's van dit aandeel, onderbouwd en wel, de brandstapel dreigt. Het lijkt soms verdacht veel op een sekte daar, maar op dagen als vandaag is het ook wel vermakelijk.