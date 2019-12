Slot: Galapagos door het putje

Op een typische decemberdag sluit de AEX (-0,0%) uiteindelijk nipt in het rood. Ondanks dit minnetje weten we de Duitsers (-0,5%) en Fransen (-0,1%) te verslaan.

Deze outperformance hebben we niet te danken aan Galapagos (-3,3%). Het biotechfonds krijgt net als gisteren een downgrade te verwerken. Dit keer is het de beurt aan Citigroup.

De Amerikaanse zakenbank verwijdert het aandeel van de kooplijst, maar handhaaft het koersdoel van €190. Volgens analist Nick Nieland is de huidige koers een eerlijke afspiegeling van de potentie van filgotinib bij reumatoïde artritis.

Positief is dat Nieland nog altijd gelooft in het succes van Galapagos op lange termijn. Alleen ontbreken volgens hem de koerstriggers op korte termijn. En laten we eerlijk zijn: de koers van het biotechbedrijf is de afgelopen twee maanden maar liefst 30% opgelopen.

Dan hebben we de koersdaling van vandaag zelfs meegerekend. Het is niet zo gek dat bepaalde partijen wat winst willen nemen.

Vandaag verlaging v Citi naar neutral van buy, de analisten krijgen hoogtevrees. Vandaag -2,8% tegen #AEX in (+0,3%). Speciaal voor de FC #Galapagos in de timeline pic.twitter.com/cKbhMt6c1Y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2019

Duits vertrouwen omhoog

Er was vandaag een goede reden om de beurzen hoger te zetten. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie kwam namelijk hoger uit dan verwacht. De IFO-index steeg naar 96,3 waar economen rekening hielden met 95,5.

Nog positiever is dat het een verbetering is ten opzichte van november. Per saldo zijn ondernemers nog wel licht negatief, maar in de onderstaande grafiek ziet u dat het langzaam de goede kant op gaat. Gek genoeg is de Duitse DAX de zwakste beurs van de dag. Dat is ook beleggen. Sommige bewegingen zijn simpelweg onverklaarbaar.



Sterk Adyen

Adyen is met een plus van 1,2% de topper binnen de AEX. Dit is niet onterecht, aangezien het betaalplatform vanochtend een mooie order meldde. Het bedrijf heeft de eer betalingen vanuit de apps van McDonald's af te handelen.

Helaas zijn er geen financiële details afgegeven, maar het is wederom een bevestiging dat het betaalsysteem van Adyen van hoge kwaliteit is. Hier wordt het aandeel overigens ook naar gewaardeerd.

Op dit moment moet u 76 keer de getaxeerde winst voor 2020 betalen om de stukken op te pikken. Dit maakt deze belegging extra risicovol. De IEX Beleggersdesk signaleerde bijvoorbeeld bij de laatste halfjaarcijfers dat de marges die Adyen kan rekenen voor zijn platform, licht onder druk staan.

Al met al blijft Adyen wel een prachtig groeiaandeel. Het management verwacht de komende jaren namelijk met 25 á 35% te groeien. Dan hebben we het over jaarlijkse stijgingspercentages. Kortom, we mogen als Nederland onze handjes dichtknijpen met zo'n mooi innovatief techbedrijf.

Rentes

We zien ineens de rentes keihard oplopen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt maar liefst vijf basispunten naar -0,11%. Als deze trend doorzet, gaat het spannend worden of we met een negatieve rente het jaar uit gaan.

Brede markt

De AEX gaat 0,0% omlaag en daarmee presteren we een tikje beter dan de ons omringende landen. Alleen de Grieken (+1,3%) kunnen we echt niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,1% en noteert 11,6 punten.

Wall Street gaat ongeveer 0,2% omhoog. Het regent wederom records.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) doet vrij weinig.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,5%) koersen op het hoogste niveau sinds half september.

Bitcoin (+3,5%) krabbelt heel voorzichtig op.



Het Damrak

Unilever (-1,0%) staat na een aantal nieuwe koersdoelverlagingen wat onder druk.

(-1,0%) staat na een aantal nieuwe koersdoelverlagingen wat onder druk. De overige defensieve aandelen blijven overigens aardig liggen. Met name Ahold (+0,8%) ligt goed, al moeten we de uitslagen niet overdrijven. Daar komt bij dat de supermarktketen de afgelopen weken juist wat terrein moest prijsgeven.

(+0,8%) ligt goed, al moeten we de uitslagen niet overdrijven. Daar komt bij dat de supermarktketen de afgelopen weken juist wat terrein moest prijsgeven. Akzo Nobel (-1,4%) valt vandaag tegen. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-1,4%) valt vandaag tegen. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Basic-Fit (+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. Sinds de investeerdersdag is het aandeel niet te houden. Vooral het hoge aantal nieuwe sportscholen in de pijplijn viel toen op. De IEX Beleggersdesk kwam vorige week langs met een interessante update. Basic-Fit kan verdubbelen #Basic-Fit https://t.co/CGG9hyNj1l — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 11, 2019

(+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. Sinds de investeerdersdag is het aandeel niet te houden. Vooral het hoge aantal nieuwe sportscholen in de pijplijn viel toen op. De IEX Beleggersdesk kwam vorige week langs met een interessante update. Air France-KLM (-3,0%) daarentegen vliegt omlaag. Beleggers worden niet vrolijk van het gerucht dat de vliegtuigmaatschappij samen met Delta Airlines wil bieden op het failliete Alitalia.

(-3,0%) daarentegen vliegt omlaag. Beleggers worden niet vrolijk van het gerucht dat de vliegtuigmaatschappij samen met Delta Airlines wil bieden op het failliete Alitalia. Arcadis (+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €21,80 van €19,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar €21,80 van €19,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ook Aperam (+2,4%) heeft er zin in.

(+2,4%) heeft er zin in. De bouwers vallen helaas tegen. BAM (-1,8%) en Heijmans (-1,9%) gaan stevig omlaag.

(-1,8%) en (-1,9%) gaan stevig omlaag. NSI (+3,2%) stijgt naar de hoogste koers sinds oktober 2013.

Adviezen

ABN Amro: naar houden van kopen en naar €17 van €23,10 - Kepler Cheuvreux

Arcadis: naar €21,80 van €19,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Galapagos: naar houden van kopen en naar €190 van €175 - Citigroup

Prosus: starten met houden en €67 - HSBC

Unilever: naar €59 van €62 en kopen - Goldman Sachs

Unilever: naar €60 van €61 en kopen - Bryan Garnier

Unilever: naar €48 van €50,15 en verkopen - Barclays

Unilever: naar €48 van €50 en houden - HSBC

Dag van morgen