Update 09:45 uur: Air France-KLM

Mooie primeur van NRC, dat zeker. Het is denk ik alleen politiek en geen beursnieuws en daar bemoei ik mij niet mee. Tenzij onze minfin gedwongen wordt die verkoop terug te draaien, dan wordt het weer beursnieuws. Zeker als die pluk van 14% - hold my beer! - in één keer bestens in het boek gaat, maar dat lijkt me sterk.

OK, Nederland betaalde natuurlijk strikt genomen veel te veel, maar het moest sneakly. Puur technisch was het een fraai staaltje Hollandse handelsgeest, -kunde en -gogme hoe in een paar dagen, zonder dat de Franse autoriteiten het door hadden, ABN Amro namens de staat dat hele belang bij elkaar harkte. Bravo!

Minister Hoekstra van Financiën heeft bij de aankoop van aandelen Air France-KLM de Kamer daarvoor niet om toestemming gevraagd. Tegen het advies van zijn ambtenaren in, blijkt uit onderzoek van NRC. https://t.co/c8mXDqEwUY — NRC (@nrc) December 18, 2019

Update 09:00 uur: Shell

Hier op IEX preek ik voor eigen parochie. Vinger opsteken wie ze n.i.e.t. heeft, al dan niet indirect via fondsen, trackers, of ETF's. Wie weet hoeveel lol we nog beleven aan dit al groenere (kwestie van vraag en aanbod) en transparantere concern, waar de aandeelhouder de ongekroonde koning(in) is. Check en dit hoeft Shell niet te doen.

U snapt dat er in VK nu wel een bescheiden relletje is en hier in de Ophefpolder zal het ook wel weer niet goed zijn?