Liveblog: GLPG, Shell, AF-KLM & Rabo

Update 16:45 uur: Rabo certs en #boerenprotest

Het boerenprotest brengt mij op het idee bij de overbekende Rabocertificaten te kijken. CEO Wiebe Draijer onderschreef laatst persoonlijk bij BNR mijn beknopte definitie van die waardepapieren - obligaties met risico van aandelen - en voilà. En ja, zelf opgezocht: het is onze best bezochte koersenpagina.

U mag niet één op één vergelijken (appels/peren), maar voor t idee dat die #RaboLedenCertificaten goed deden. Hier dramatisch #ABNAmro met (onhoudbaar) 8,6% dividendrendement en #ING met 6,2% #boerenprotest #AEX pic.twitter.com/57oF7qM7i9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2019

Update 16:25 uur: BlackRock

Omdat het de grootste vermogensbeheerder ter wereld is én vrijwel geen tekst en alleen maar grafieken: hier is de heerlijk korte outlook van BlackRock voor 2020. Dat verwacht ook economisch herstel. U moet zelf bepalen of en in hoeverre dat op de beurs al is ingeprijsd.

We see global economic growth edging up in 2020 – and believe this growth may be led by the manufacturing sector. See our #macro dashboard for more: https://t.co/iW0bpIkal3 pic.twitter.com/6iOvsPp7KO — BlackRock (@blackrock) December 18, 2019

Update 16:15 uur: Adyen en McDonald's

Omdat McDonald's in de kop beter klikt dan Adyen, denk ik. Bloomberg moet ook geld verdienen. Zeg maar of het Nederlandse bedrijf de hamburgerboer als klant heeft binnengehaald, of dat de Amerikanen juist voor de Nederlanders hebben gekozen.

McDonald's follows eBay in the mobile-payments craze with a new tech provider https://t.co/lSKfenfkLm — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Update 15:45 uur: Galapagos uit de gratie?

De consensus onder analisten over Galapagos loopt echt terug.

Vandaag verlaging v Citi naar neutral van buy, de analisten krijgen hoogtevrees. Vandaag -2,8% tegen #AEX in (+0,3%). Speciaal voor de FC #Galapagos in de timeline pic.twitter.com/cKbhMt6c1Y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2019

Als u de gewone lange grafiek bekijkt, dan boort die inderdaad recht in het plafond. Ik pak de logaritmische. Dan ziet u dat Galapagos vaker zulke prachtjaren kende. U leest aan de grafiek ook het risico af.

Update 09:45 uur: Air France-KLM

Mooie primeur van NRC, dat zeker. Het is denk ik alleen politiek en geen beursnieuws en daar bemoei ik mij niet mee. Tenzij onze minfin gedwongen wordt die verkoop terug te draaien, dan wordt het weer beursnieuws. Zeker als die pluk van 14% - hold my beer! - in één keer bestens in het boek gaat, maar dat lijkt me sterk.

Okee, Nederland betaalde natuurlijk strikt genomen veel te veel, maar het moest sneaky. Puur technisch was het een fraai staaltje Hollandse handelsgeest, -kunde en -gogme hoe in een paar dagen, zonder dat de Franse autoriteiten het doorhadden, ABN Amro namens de staat dat hele belang bij elkaar harkte. Bravo!

Minister Hoekstra van Financiën heeft bij de aankoop van aandelen Air France-KLM de Kamer daarvoor niet om toestemming gevraagd. Tegen het advies van zijn ambtenaren in, blijkt uit onderzoek van NRC. https://t.co/c8mXDqEwUY — NRC (@nrc) December 18, 2019

Update 09:00 uur: Shell

Hier op IEX preek ik voor eigen parochie. Vinger opsteken wie ze n.i.e.t. heeft, al dan niet indirect via fondsen, trackers, of ETF's. Wie weet hoeveel lol we nog beleven aan dit al groenere (kwestie van vraag en aanbod) en transparantere concern, waar de aandeelhouder de ongekroonde koning(in) is. Check en dit hoeft Shell niet te doen.

Voilà, hier de volledige, wereldwijde belastingaangifte van De Koninklijke.

U snapt dat er in het VK nu wel een bescheiden relletje is en hier in de Ophefpolder zal het ook wel weer niet goed zijn? In deze tweets zet ik even snel de belangrijkste en meest opvallende cijfers op een rij. Met een bescheiden toevoeging van mijn kant voor u als aandeelhouder.