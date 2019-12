Haha, u verwacht het niet. Intikkertje natuurlijk om hier geintjes over te maken, #ophef en #schande in de comments als u zo nodig moet.

Tip: houd ú zich op de beurs aan de regels. Er wordt streng gestraft áls. En terecht. Hier de mededeling van de Rekenkamer.

Kijk, daar links: dat was Wopke. Bewaart u deze grafiek goed, onze regering en overheid heeft nog wel eens de neiging... ?? #AirFranceKLM #AEX pic.twitter.com/YiIu4w6Vsf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2019

Dit is verder het het nieuws, of beter gezegd dit zijn de marktbewegingen nu. Wel een beetje vervelend, na de omzetwaarschuwing Unilever gisteren, kwam gisteravond nabeurs VS FedEx nog met Q3-cijfers. En vooral: lagere verwachtingen. Krak, de koers deed -6,8% After Hours, zoals dat zo mooi heet.

-Stocks: Australia, Hong Kong ?, Japan ?

-Yuan ?

-S&P 500 Index closes one point higher at new record

-Pound ? on concerns about no-deal Brexit

-Bitcoin’s woes continue, staying below $7,000https://t.co/QR6XpfESfM pic.twitter.com/c528dbxJvs — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Laatste nieuws, Royal Dutch Shell in de spotlights.

En nog een keer Olies:

18 Dec - 08:00:08 [RTRS] - REG-SHELL INTRODUCES OPTION TO RECEIVE DIVIDEND IN US DOLLARS AND MOVES TO FULL ELECTRONIC SETTLEMENT OF ITS DIVIDENDS

Verder is er nu weinig nieuws en beweging. Eventuele winst- en omzetwaarschuwers moeten dat deze werk doen, want met de feestdagen is hufterig. Eerste maandag nieuwe jaar wordt misschien spannend. Da's nog even, eerst de koersen nu. Olie beweegt nog iets, daar moet u het vooralsnog mee doen.

Bitcoin gaat trouwens in een heel mooie trendkanaaltje omlaag. Daar moet op te handelen zijn voor wie daar handig in is - even long nu...? - maar ken uw risico's. De rentes doen nog niks, op VS na met een basispuntje minder.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:46 'Weinig aanjagers voor korte termijn bij Galapagos'

07:22 CPB: economische groei valt terug

06:20 Kabinet wist: kopen aandelen Air France-KLM niet volgens regels

17 dec FedEx tempert verwachtingen

17 dec S&P verhoogt outlook Verenigd Koninkrijk

17 dec Adempauze op Wall Street

17 dec Stevige omzetwaarschuwing Bang & Olufsen

17 dec 'Ook in 2020 drukte op overnamemarkt'

17 dec Kleine plussen op Wall Street

17 dec Reggeborgh vergroot belang in VolkerWessels

17 dec Scout24 verkoopt onderdelen aan investeerder VS

17 dec 'Besturen PSA en Fiat Chrysler achter fusie'

17 dec ABN AMRO op koers voor ECB-eisen

17 dec Ctac neemt meerderheidsbelang in Purple Square

Hier het CPB:

December #raming: De Nederlandse economische #groei valt terug door een afzwakking van de mondiale groei. Na een groei van tenminste 2% per jaar in de voorgaande vier jaar valt de bbp-groei terug naar 1,7% in 2019 en 1,3% in 2020. Cijfers en meer op: https://t.co/DwWYDVto12 pic.twitter.com/htYzzOrQDC — Centraal Planbureau (@CPBnl) December 18, 2019

Analistenadvies luidt als volgt met weer een downgrade Galapagos:

Galapagos: maar neutral van buy en naar €190 van €175 - HSBC

Prosus: starten met hold en €67 - HSBC

Unilever: naar €48 van €50 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met niet al te frisse Japanse cijfers en die Duitse PPI valt ook al tegen. Let op de Ifo index, hebben de Duitsers er nog sinn ann?

00:30 Japan im- & export nov -16,7& -7,9% YoY (verwacht -12,7% & -8,6% YoY)

08:00 Duitsland PPI nov 0,0% MoM (verwacht 0,1% MoM)

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima dec 95,5

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

En dan nog even dit

Wat nu weer? Plaatje Bloomberg en citaat Reuters:

The pound nursed heavy losses on Wednesday after tumbling when Britain re-set a hard deadline for quitting the European Union, rekindling old fears of a chaotic exit from the bloc.

Pound extends losses as concern over no-deal Brexit increases https://t.co/QEjWVMMxLW pic.twitter.com/j2iMzmHdCi — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Omdat Prosus hier... U weet het.

Tencent-backed online property brokerage platform Beike is considering a $1 billion IPO next year https://t.co/XaNNP8Jhad — Bloomberg (@business) December 18, 2019

VS staatsschuld is nu $23,1 biljoen:

House approves $1.4 trillion spending deal to avert shutdown, sends to Senate https://t.co/riIyhjySlK pic.twitter.com/Kb9nQBAaIO — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Hoe kosten besparen uiteindelijk duur, heel duur kan uitpakken:

Boeing 737 MAX freeze divides suppliers into haves and have-nots https://t.co/8ggtBdQYlM pic.twitter.com/e0sITRIqM1 — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Zo!

Tesla is considering cutting the price of its China-built Model 3 sedans by 20% or more next year https://t.co/8WDSaXXleB — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Voor wie Amsterdam duur vindt:

New York's 57th Street is the world's top street for ultra-luxurious homes. But second-placed Hong Kong has average house prices that exceed everyone elsehttps://t.co/P2Yzhp1QgL pic.twitter.com/yzEci8JdFh — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Collega Niels was ook bij deze F1. Toch maar eens even informeren bij hem :-)

Exclusive: Saudi Arabia, UAE swayed Russia for OPEC+ cuts at Abu Dhabi F1 race https://t.co/6xtb4UwWU9 pic.twitter.com/orgPVlJgcA — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Gewoon geen bunkerolie meer ingooien...?

Ship industry proposes $5 billion research fund to help cut emissions https://t.co/lJW4Wk3Rvz pic.twitter.com/Di6vutdVBD — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Toe maar! Dat WeWork kan misschien best leuk vastgoedbedrijfje met hippe koffiemachine worden, maar hoe ook SoftBank al die miljarden denkt te gaan terug verdienen? Maar goed, ik zie het vast verkeerd.

WeWork arranges $1.75 billion credit line with Goldman Sachs https://t.co/XJkWNhGejQ pic.twitter.com/9yRsQkZXEn — Reuters (@Reuters) December 18, 2019

Tot slot, de MSCI EM Index blijft al iets van tien jaar achter:

JPMorgan Asset slashes recession risk forecast to 25% from 40% and flips to favor emerging-market assets https://t.co/mLUNW5KKls — Bloomberg (@business) December 18, 2019

Ja hoot, wie anders dan Jeroen heeft er al een plaatje bij:

For EM stocks to outperform DM stocks again, EM economies have to start growing faster relative to DM economies. pic.twitter.com/cGBTXMcGYg — jeroen blokland (@jsblokland) December 17, 2019

