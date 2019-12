Klopt helemaal Royce. Als de AEX boven zijn toppenlijn blijft mogen we een verdere stijging verwachten. Als de AEX eronder komt.....dan gaan we dalen. Dat is het allereerste wat de aardbewoners leerden, en de kleuters op school ook. Maar....geef eens een kans (%) aan dat dit gebeurt. Jullie " stellingname" is werkelijk geen speld tussen te krijgen maar moet je nemen met een brok zout en geen korrel.