TA: Terugblik met perspectief

Voor aandelenbeleggers wordt 2019 sterk afgesloten. Dat positieve sentiment geldt echter niet voor alle beleggingscategorieën. Een terugblik, met perspectief op 2020.

Vandaag kijk ik in deze column terug op het afgelopen beleggingsjaar en ik neem een voorschot op 2020.

Ik neem achtereenvolgens de AEX, AEX Total Return index, obligaties, vastgoed en valuta's onder de loep, alsmede enkele individuele toppers en floppers.

1. Aandelen

De beurzen hebben een prima beleggingsjaar achter de rug. De Nederlandse beurs lijkt 2019 af te sluiten rond het hoogste punt van het jaar. De AEX weet, halverwege de laatste volle beursweek, een jaarrendement van bijna 25% te realiseren. De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) staat dit jaar op een plus van bijna 30%.

Zoals het er nu naar uitziet wordt dit voor aandelen een van de beste belegginsgsjaren sinds 2000. Tot de sterkste Nederlandse aandelen behoort dit jaar ASML, met een koersstijging van €137 naar €260. Deze chipper, waar de Tostrams TA-portefeuille een lange termijn positie in heeft, boekt daarmee een jaarrendement van bijna 90%.

In de IEX Premium TA-portefeuille hebben we een positie in het technisch eveneens sterke BESI (jaarrendement +85%). Zie de analyses en de vooruitblik op 2020 voor ASML en BESI onderaan dit jaaroverzicht.

AEX index

De Nederlandse beurs heeft de vroegere weerstandslijn rond de toppen van de afgelopen jaren gebroken. Daarna heeft de AEX een hogere bodem gevormd boven die voormalige weerstandszone.

Zolang de AEX-index boven de koerstoppen uit de periode 2018-2019 weet te blijven, handhaven we een positieve visie. Steun ligt op 581,02 punten (de bodem van 3 december).

In eerste instantie kan de Nederlandse beurs naar 644 punten, op wat langere termijn naar 700.







AEX Total Return index

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) is boven de toppen uit 2018-2019 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan, in eerste instantie richting 2.200 punten (het berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 1.910,28 punten (de bodem van 4 oktober) intact blijft.







2. Staatsleningen

Staatsleningen doen het dit jaar veel slechter dan aandelen. De Nederlandse 9-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) staat thans rond €147: nagenoeg op hetzelfde niveau als eind 2018. Hierbij moet wel worden gemeld dat deze lening tijd een tussentijds hoogtepunt kende van €153,50 (gevormd op 14 augustus).

Nederlandse 9-jarige staatslening (NL 5,5% 2028)

De recente daling bracht de koers van de NL 5,5% 2028 weer terug onder het niveau van de voorgaande toppen. Deze zogeheten 'false move' heeft de eerdere verbetering teniet gedaan.

We verwachten steun rond €146,64 (de bodem van 1 maart). Na een doorbraak onder de steun van €146,64 wordt €144,30 het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand ligt op 153,50 (gevormd op 14 augustus).



3. Bedrijfsleningen

Vergeleken met staatspapier hebben bedrijfsleningen het beter gedaan. De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF), die belegt in Europese bedrijfsobligaties, steeg van €132,60 (op 2 januari) naar nu €140.

Europese bedrijfsleningen

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van de voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting €144,00 (het berekend koersdoel).

De steun bevindt zich op €139,23 (de bodem van 22 november).



4. Grondstoffen

Bij de grondstoffen herstelde de goudprijs van $1.282 naar $1.475, goed voor een rendement van ruim 14%.

De olieprijs (Brent) steeg in 2019 van $53,80 naar $64,90.

DJ-UBS Commodity Index

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, bleef per saldo dicht bij huis. Na een grillig koersverloop steeg deze index per saldo van 21,20 naar 22,30 punten.

Deze barometer, die erg gevoelig is voor de prijsontwikkeling van energiemarkten, geeft aan dat de wereldeconomie prima op koers ligt. Van een recessie - ik heb dat hier al meerdere malen aangegeven - is absoluut geen sprake.

De DJ-UBS Commodity Index lijkt hogere koersbodems te vormen. Een doorbraak boven de weerstand van 22,96 (gevormd op 20 september) zou de verbetering bevestigen. Van belang is wel dat de steun van 21,05 (de bodem van 9 augustus) weet stand te houden.







Goud

Het edelmetaal goud vormt een hogere bodem rond $1.459,15 (de bodem van 1 oktober). De hogere bodems wijzen nog wel op aanhoudende vraag.

Voor een hervatting van de stijgende trend dient de goudprijs boven de laatste top te breken. De weerstand hanteren we op $1.803,03 (de top van 11 november 2011).







Ruwe olie

De olieprijs (Brent) komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken.

Er komt ruimte tot de weerstand van $86,74 (de top van 5 oktober 2018). Belangrijk is wel dat de steun van $55,88 (de bodem van 9 augustus) intact blijft.



5. Vastgoed

Vastgoed ging dit jaar alle kanten op, afhankelijk van welke sectoren u volgt. De MSCI World Real Estate Index, die de wereldwijde vastgoedmarkten volgt (in dollars), liep dit jaar wel wat op. Eind 2018 noteerde deze barometer $193, tegen het einde van 2019 tikken we $225 af, een toename van 17%.

Maar bijvoorbeeld Wereldhave verloor dit jaar bijna 30% (zakte van €27,20 naar €19,90). Zie Wereldhave hieronder.

Sommige Nederlandse vastgoedboeren doen overigens wel goed. NSI, waar de Tostrams TA-portefeuille een lange-termijnpositie in heeft, steeg in 2019 bijna 22% naar €41,30. Lees NSI hieronder.

MSCI World Real Estate Index

De stijgende trend van de MSCI World Real Estate-index is intact, maar de trend verloopt zonder overtuiging.

Wij blijven gematigd positief zolang de steun van 215,97 punten (de bodem van 26 april) intact is.

Binnen de matige trend heeft de MSCI World Real Estate Index ruimte richting de weerstand van 248,46 punten (gevormd op 23 februari 2007).



Wereldhave

Wereldhave is al jaren een drama. Indien Wereldhave onder de laatste bodem zakt, wordt de neerwaartse trend hervat.

Het neerwaarts koersdoel handhaven we rond €16. Weerstand ligt rond €23,74 (de top van 21 juni).

Pas bij een doorbraak boven deze horde komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.







NSI

Vastgoedfonds NSI laat hogere toppen en bodems op de grafiek achter. Deze signaleren een aanhoudende vraag onder beleggers. Dit fonds, waar de Tostrams TA-portefeuille een lange termijn positie in heeft, laat een sterke uptrend zien.

Steun zien we rond €39,00 (de bodem van 22 november). De stijgende trend van NSI heeft aan de bovenkant weerstand rond €47,36 (gevormd op 10 mei 2013).







6. Valutamarkten

De Amerikaanse dollar wist, net als in 2018, terreinwinst te boeken ten opzichte van de euro. De dollar/euro steeg van 87,35 naar 0,90, maar lijkt technisch wat af te vlakken. In het spiegelbeeld daarvan daalde de euro/dollar van 114,67 naar 111,20.

Ten opzichte van de Japanse yen fluctueerde de dollar het afgelopen jaar heftig, maar per saldo staan we nu op 109,35: nagenoeg rond dezelfde stand als begin 2019.

Ten opzichte van de Chinese munt is de dollar flink gestegen.

Dollar/euro

Het valutapaar USD/EUR vormt, binnen de uptrend, een eerste lagere top, die verkoopdruk signaleert.

Bij een daling onder steun 0,89 (bodem van 25 oktober) zou een verdere verzwakking optreden. Rond 0,89 ligt bovendien de 200-dagenlijn (de glooiende rode doorlopende lijn).







Dollar/Yen

De USD/JPY heeft steun op 104,65 (de bodem van 23 maart 2018). Nu de USD/JPY de correctieve fase breekt, verbetert het beeld verder.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 114,33 (gevormd op 12 mei 2017) noodzakelijk.







Dollar versus Yuan

De recente daling brengt het valutapaar USD/CNY terug naar het niveau van de voorgaande toppen.

Het beeld blijft positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

Aan de bovenkant is er ruimte richting 7,50 (het berekend koersdoel). De steun ligt op 6,97 (de bodem van 19 december 2016).



7. Halfgeleiders blijven het uitstekend doen

Tot de sterkste Nederlandse aandelen behoort dit jaar ASML. Deze chipper, waar de Tostrams TA-portefeuille een lange termijn positie in heeft, realiseerde een jaarrendement van bijna 90%.

In de IEX Premium TA portefeuille hebben we ook een positie in het technisch eveneens sterke BESI (jaarrendement +85%).

ASML

ASML blijft zeer sterk. Aangezien de nieuwe koersbodems ver boven de voorgaande koerstoppen worden gevormd, is er sprake van koopkrachtige vraag.

De stijgende trend heeft ruimte richting de weerstand van €300,00 (het berekend koersdoel).

Steun zien we op €234,95 (de bodem van 31 oktober). ASML staat nu wel aan de bovenkant van het lage stijgende trendkanaal, waardoor een beperkte correctie mogeljk is.







BESI

Besi weet ondanks de recente consolidaties de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die in 2019 zijn gevormd signaleren een positieve ondertoon.

Zolang de steun van €27,79 (de bodem van 3 oktober) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken. Een nieuwe hogere koerspiek moet wel de stijgende trend te bevestigen. Het koersdoel wacht rond €44,60 (de top van 30 maart 2018).