Dapper van de WSJ om te stellen dat er in een ander land veel verkeerde investeringen worden gedaan. Kan het zijn dat andere landen een andere (langere) investerings-horizon hebben dan de USA ?



En ja, de schulden in andere landen lopen ook op, maar is de USA daar zelf ook niet schuldig aan ? Onder andere door een foutieve aanname, dat belastingverlaging zichzelf terugverdient ?