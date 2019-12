Een melt-up zelfs? Ik bedoel maar met de kop boven dit stukje.

Net zoals ik zelf altijd jeuk krijg van permaberen en dito krachvoorspellers, word ik ook nooit vrolijk van bull-buikschuivers. Zeker niet ná een enorme stijging. Alles voor de kliks en de publiciteit?

Is the stock market on the brink of breaking into an unmitigated run-up to fresh records? https://t.co/isjhmN9q4a — MarketWatch (@MarketWatch) December 17, 2019

Over na de waan van de dag op het Damrak. De kogel is door de kerk: Arcadis neemt haar niet in Brazilië en treft een voorziening van €85 miljoen. Verder krijgt Sif een opdracht, krimpt Fugro haar bestuur in en is Royal Dutch Shell netter dan gedacht.

Dit zijn de nakomertjes om 08:00 uur, Boskalis en Feike Sijbesma dus:

17 Dec - 08:01:18 [RTRS] - KONINKLIJKE PHILIPS NV - SUBJECT TO HIS APPOINTMENT, MR. SIJBESMA WILL BECOME VICE-CHAIRMAN ALONGSIDE CURRENT VICE-CHAIRWOMAN CHRISTINE POON, WHOSE THIRD TERM WILL EXPIRE IN 2021

17 Dec - 08:02:51 [RTRS] - REG-BOSKALIS AWARDED TWO OFFSHORE PROJECTS WITH A COMBINED VALUE OF EUR 85 MILLION

Zo bent u snel bijgepraat. Het pond daalt volgens de networks, omdat de Britse premier Boris Johnson voor de harde lijn zou kiezen richting EU na brexit. Ik dacht eerst aan de Britse bankenstresstest, maar die is helemaal groen afgevinkt.

-Asian stocks head for highest since mid-2018

-Japan, South Korea and Hong Kong stocks ?

-S&P 500 futures ?

-Pound ?

-Treasuries, yen hold losseshttps://t.co/8zwxnBs1d8 pic.twitter.com/eUyskueRsK — Bloomberg (@business) December 17, 2019

De bull run van gisteren is nu tot staan gebracht. Veel meer zinnigs weet ik niet over de koersen te zeggen, kijk maar. De boel beweegt amper. Niet in beeld, maar wel opvallend (tegen de risicobereidheid in): gisteren daalden de rentes ook al en vandaag wel twee (Duitsland) en zelfs vier basispunten (VS).

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 Sif krijgt opdracht voor Frans windpark

07:37 Arcadis stopt met Braziliaans probleemproject

07:29 Fugro verder met kleiner bestuur

07:21 Nikkei eindigt met winst

07:21 Boeing stopt in januari met productie 737 MAX

07:20 'Shell minder in belastingparadijzen dan gedacht'

16 dec Positieve handelsdag in New York

16 dec 'Britse banken kunnen grote schok aan'

16 dec Bloomberg News krijgt boete voor nepnieuwsbericht

16 dec Winsten op Wall Street

16 dec Techinvesteerder Prosus in de S&P Europe 350

16 dec Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

16 dec Nieuwe voorzitter voor toezichtsraad FNG

16 dec Moody's wijzigt verwachting voor Atrium naar positief

Analistenadvies luidt:

KPN: naar €3,80 van €3,60 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

13:00 FedEx Q3-cijfers

14:30 VS bouwvergunning nov 1.400M

15:15 VS industriële productie nov 0,8% MoM

16:00 VS JOLTS vacatures okt

En dan nog even dit

De Britse stresstest:

Our 2019 stress test shows that major UK banks are strong enough to carry on lending to households and businesses even in a recession worse than the financial crisis.https://t.co/EBsH9mPjby #FinancialStabilityReport pic.twitter.com/odZdgNKEJg — Bank of England (@bankofengland) December 16, 2019

En Morgan Stanley spreekt van peak-tariffs, maar zit het meer als wapenstilstand dan als verdrag:

Count BlackRock and UBS among those turning more bullish after the U.S. and China agreed on a phase-one trade deal https://t.co/kbVJhuzizJ pic.twitter.com/W1Q6qtDW1c — Bloomberg (@business) December 17, 2019

Daar denkt denk ik niet iedereen zo over:

The decade since the last recession has left U.S. states well prepared for the next one https://t.co/BKmfwEVLEb — Bloomberg (@business) December 17, 2019

U gaat maar lopen?

Explainer: How the 737 MAX production freeze affects airlines across the globe https://t.co/jKcownHEuM pic.twitter.com/aLZC5DzidV — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Memorandum?

Explainer: How the 737 MAX production freeze affects airlines across the globe https://t.co/jKcownHEuM pic.twitter.com/aLZC5DzidV — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Hard tegen hard:

Amazon blocks sellers from using FedEx for some Prime shipments https://t.co/KVnDpwfrkh pic.twitter.com/5fqXcoM6y8 — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Da's niet mis:

$5 billion flee Hong Kong funds amid unrest: Bank of England https://t.co/5pveesFBOw pic.twitter.com/TZNc4VXDxz — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Gisteren kleine discussie op kantoor: waar verdient Unilever meer aan, Raketjes of Magnums? Bij de laatste is in ieder geval meer risico gelet op grondstofkosten, lijkt mij.

This is how Madagascar produces 80% of the world’s natural vanilla https://t.co/MDngxVypRI via @BW — Bloomberg (@business) December 17, 2019

Goh:

Global coal demand to remain stable up to 2024: IEA https://t.co/GApJVCL7Md pic.twitter.com/syMkdn6G8c — Reuters (@Reuters) December 17, 2019

Ah, in het vorige decennium plakten we overal AAA op en nu groen:

How do you get Germany to borrow? Make it green https://t.co/1awPvfCKcE via @BW — Bloomberg (@business) December 17, 2019

En IJsland:

The Great Financial Crisis has put a lasting scar on European financials, wiping out the entire sector in countries like #Greece and #Portugal. pic.twitter.com/uXhMfBTLyR — jeroen blokland (@jsblokland) December 16, 2019

Auw:

The Great Financial Crisis has put a lasting scar on European financials, wiping out the entire sector in countries like #Greece and #Portugal. pic.twitter.com/uXhMfBTLyR — jeroen blokland (@jsblokland) December 16, 2019

Laat dat almost maar weg? De Nederlandse sommetjes krijgt u zeker nog van me:In ieder geval moet de AEX nog 15,1% stijgen om die beruchte 703,18 uit 2000 uit te nemen. Voor de beren: de index moet 68,1% dalen om die dito beruchte 194,99 van maart 2009 terug te zien.

Taiwan’s stock benchmark hits 12,000 level for the first time since 1990 https://t.co/2M69ejTmMS pic.twitter.com/mm3X4PddKD — Bloomberg (@business) December 17, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.