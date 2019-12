TA: Beursomzetten nemen toe

De uitbraak van de AEX index met stijgende beursomzetten signaleert een lichte nieuwe instroom van vers kapitaal.

Na de serie nieuwe uitbraken van de AEX lijkt nu ook de moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs te verbeteren. Hoewel de recente 20-jarige hoogtepunten van de AEX nog niet door hoge omzetten zijn bevestigd, kunnen we met een slag om de arm vaststellen dat er sprake is van een lichte nieuwe instroom van vers kapitaal. Zoals gezegd verloopt dit proces voorlopig heel voorzichtig. Hieronder de omzetten van de afgelopen week.

Over de gehele vorige week bedroeg de Nederlandse beursomzet ruim 563 miljoen stukken, dat is een daggemiddelde van 112 miljoen stukken. De afgelopen beursweek kende 2 winstdagen; op donderdag steeg de AEX 0,12%, op vrijdag met 0.53%. Juist op die twee dagen lag de beursomzet boven het daggemiddelde, wat een positief signaal is.

Omzetten vorige week

Maandag 9 december is de AEX vlak gesloten op 602,26 punten. Dit werd begeleid door een omzet van 81 miljoen stukken; dat komt overeen met ruim 1,5 miljard euro.

9 december is de AEX vlak gesloten op 602,26 punten. Dit werd begeleid door een omzet van 81 miljoen stukken; dat komt overeen met ruim 1,5 miljard euro. De AEX verloor dinsdag 10 december -0,38% op 599,93, met een omzet van 100 miljoen stukken (= ruim 1 miljard euro).

10 december -0,38% op 599,93, met een omzet van 100 miljoen stukken (= ruim 1 miljard euro). De Nederlandse beurs is woensdag 11 december met een verlies van -0,16% op 598,96 punten gesloten. Omzet die dag lag op 107 miljoen stukken; dat komt overeen met ruim 1,8 miljard euro.

11 december met een verlies van -0,16% op 598,96 punten gesloten. Omzet die dag lag op 107 miljoen stukken; dat komt overeen met ruim 1,8 miljard euro. De AEX eindigde donderdag 12 december met een winst van 0,12% op 599,71 punten. De omzet van 136 miljoen stukken kwam overeen met ruim 2,3 miljard euro.

12 december met een winst van 0,12% op 599,71 punten. De omzet van 136 miljoen stukken kwam overeen met ruim 2,3 miljard euro. Vrijdag 13 december sloot de Nederlandse beurs met een winst van 0,52% op 602,86 punten. De omzet lag die dag rond 139 miljoen stukken; dat komt overeen met ruim 2,7 miljard euro

Omzet deze week

De beursomzet op maandag 16 december lag rond 90 miljoen stukken, tegen 1,9 miljard euro.

Vooralsnog kunnen we uit dit omzetprofiel een lichte instroom van vers kapitaal afleiden.

Nederlandse beurs weet door te breken

De AEX-index heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top rond 502,37 is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging. In de vorige terugval (van begin december) heeft de AEX-index bovendien een hogere bodem rond 581,02 (bodem van 3 december) achtergelaten.

Ten eerste ligt die binnen de stijgende trend en boven de toppen van de afgelopen zomer. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven die voorgaande toppen weet te blijven; er was dus sprake van een succesvolle pullback. Eerste koersdoel rond 609,22 (gevormd op 22 mei 2001) is nu aangetikt.

Echter op wat langere termijn kan de Nederlandse beurs nog veel hoger, in eerste instantie naar 644.

Moneyflow Nederlandse beurs

De moneyflow-indicator van de AEX begint (na een daling) wat te stabiliseren. Dit suggereert dat er per saldo sprake is van meer evenwicht in de geldstromen. De uitstroom van kapitaal lijkt ten einde en heel voorzichtig lijkt er weer vers kapitaal richting de Nederlandse aandelenbeurs te stromen.

Uitleg

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.