Vooral die herbelegde AMX... De index dan, onderliggend zijn er fondsen die het nog heel veel beter, of nog heel veel slechter deden dit jaar.

Laatste volle beursweek van jaar en decennium en zeker vandaag verstouwen we nog een hoop data. Het zijn ook nog eens de voorlopende indicatoren over december. Dit is al door en straks inkoopmanagersindices uit Duitsland, Frankrijk en VS.

Japan flash manufacturing PMI dec (48,8 (48,9 verwacht)

Japan flash services PMI dec 50,6 (50,3)

China industriële productie nov 6,2% YoY (5,0%)

China detailhandelsverkopen 8,0% YoY (7,6%)

U weet het intussen Phase 1 handelsverdrag (86 pagina's dik voor de meeschrijvers) VS-China ligt er. Op naar Phase 2, of Phase 1A of Phase 1B, zoals de Amerikaanse minfin het omschreef. Opvallend? De Amerikaanse president reageerde maar met tweetjes op het verdrag en de Chinese president en premier zeiden niets.

Wat kan de markten nu nog hoger zetten na die enorme rally dit jaar, tegen sputterende economie en dalende winsten in? Juist, een aantrekkende economie en vooral stijgende winsten. Over dat eerste krijgen we vandaag signalen en wat dat tweede betreft: eindelijk zijn er weer green shoots, zie mijn vooruitblik van gisteren.

Die percentages mogen fors omhoog om misschien wel de koersexplosie dit te rechtvaardigen (aandelen zijn flink duurder geworden), laat staan om volgend jaar weer voor feest te zorgen. Ergo, ik kijk echt niet raar op als 2020 economisch en winstherstel oplevert, maar dat het toch een prutjaar op de beurs wordt.

Laat staan als er tóch een recessie en een flinke winstdip komen, om de ijsberen ook nog even te bedienen.

$SPX is projected to report earnings growth of 0.3% and revenue growth of 3.8% for CY 2019. https://t.co/ScrHr3l4Qy pic.twitter.com/yQPg6XcCE7 — FactSet (@FactSet) December 13, 2019

Oh. Zo kan het dus ook nog! Kortom, koersen voorspellen: begin er maar niet aan.

This chart shows that buying #equities at all-time highs is a good strategy, most of the times! ht @drtimedwards pic.twitter.com/gkrAGTDqSq — jeroen blokland (@jsblokland) December 15, 2019

Genoeg koffiedik geleuter van mij, de koersen graag! Die doen het alweer prima. De rentes stijgen een basispuntje.

Heb ik nog een nieuwtje. Gewoon blijven zitten waar u zit. Bedrijven gaan vanzelf groen en duurzaam werken. Ze moeten, kunnen en willen domweg niet anders. Wat een percentages.

Analistenadvies tref ik nog niet in mijn feed aan, maar dit spot ik wel op Beurs.nl:

De AFM meldt deze shorts en zowel bij AMG als Fugro lopen ze terug.

En dan nog even dit

Nog even over die inkoopmanagersindices, hier hebt u ze allemaal!

This is what purchasing managers are saying about the economic outlook around the world, be it good or bad https://t.co/iWMwc5kEq2 pic.twitter.com/1s6zfVRIys — Bloomberg Economics (@economics) December 15, 2019

Aldus China:

China and U.S. should continue trade talks, remove tariffs: stats bureau https://t.co/NpsahTt4Qp pic.twitter.com/3pqtoI9O0M — Reuters (@Reuters) December 16, 2019

U zag de harde cijfers al:

China's factory, retail sectors shine as trade tensions thaw https://t.co/ffummgbWDg pic.twitter.com/DrVCVRmkrA — Reuters (@Reuters) December 16, 2019

Dat ook Duitsland het even weet dat er een nieuwe wereldmacht is met eigen spelregels en gebruiksaanwijzing.

#China threatens #Germany w/retaliation if Huawei 5G is banned, citing the millions of vehicles German carmakers sell in China. China has become Germany’s 3rd biggest export market w/ €95bn in last months. https://t.co/Kwu9PXso9k pic.twitter.com/V2WArC2CPu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 15, 2019

Wat een een ongelooflijk jaar is dit. Nogmaals, ik moet nog zie of 2020 weer, hoewel het zeker geen regel is dat na een vet jaar jaar een mager volgt.

With 11 trading days left in the year, S&P 500 is up 28.9%. In last 20 years, only 2013 (+32.4%) had a higher total return. $SPX pic.twitter.com/cVXsfGqhgg — Charlie Bilello (@charliebilello) December 13, 2019

Even afgezien van dat domme koersen voorspellen, euforie kan inderdaad op de loer liggen. Of is dat er al?

Financial markets are set for a “risk asset melt-up” in the first quarter of the new decade, according to Bank of America https://t.co/2odkvZCkb7 pic.twitter.com/YIO7dTGFrb — Bloomberg (@business) December 16, 2019

Hier, net als Aperam.

Goldman Sachs Group Inc. has tightened its policy on fossil fuel financing in a move welcomed by environmental groups, just as global talks on climate change faltered in Madrid over the weekend https://t.co/88FibwxLrd — Bloomberg (@business) December 16, 2019

De Amerikaanse onderhandelaar vertelt nog even hoe het allemaal in zijn werk ging:

U.S. Trade Representative Robert Lighthizer put the onus on China’s decisionmakers for the success of the ‘phase one’ trade deal that was concluded on Dec. 13 https://t.co/ggul46iD2F pic.twitter.com/2w859osqk2 — Reuters (@Reuters) December 15, 2019

Jeroen ziet echt alles:

Ook een green shoot? Donderdag een verhoging!

The world’s oldest central bank, Sweden's Riksbank, is in focus as it pioneers a shift away from negative interest rates https://t.co/cgNwzCAtpN — Bloomberg (@business) December 16, 2019

Ach ja, de VOC bestaat ook niet mee, hé? Of om in staalland te blijven: Google maar eens op Bethlehem Steel.

TARNISHED: deep dive into an aging icon ?@bob_tita? ?@Kris_Maher? Last year, a sprinkler pipe at one plant fell from the ceiling, sparking a major fire. Aging facilities bedevil U.S. Steel. https://t.co/LeydWJABcR — michael siconolfi (@michaelsiconolf) December 15, 2019

Tot slot, iemand? Zoals zovelen beleg ik ook in de MSCI World Index en als ik eerlijk ben, zit ik hier niet om te springen.

#SaudiAramo gaat volgende week al in oa #MSCI Emerging Markets Index. Geldt dat ook voor MSCI World Index? Kan niet vinden, weet iemand dit? Bloomberg spreekt in ieder geval v $1,2mld koopdruk https://t.co/sQO2He6RtK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 15, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.