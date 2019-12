De AEX lijkt technisch te verbeteren. De uitbraak over recente toppen is echter nipt en wordt nog niet ondersteund door andere beurzen.

Na een paar weken van getalm, onder andere over de Brexit, de rente en het handelsconflict, klimt de Nederlandse beurs eindelijk over de horde en recente toppen rond 602,37 punten.

Uitbraak mist overtuiging

De uitbraak is echter nog niet overtuigend genoeg. Ten eerste zijn niet alle andere internationale beurzen doorgebroken, waardoor bevestiging van andere aandelenmarkten ontbreekt. Ten tweede is de doorbraak van de horde van 602,37 punten nog erg nipt.

We zullen de komende week ook de andere beurzen goed in de gaten moeten houden. Er is een risico - vooralsnog beperkt - dat de Nederlandse beurs de uitbraak niet vasthoudt.

Indien de AEX weer zou terugvallen onder de oude weerstand van 602,37 punten, is er sprake van een False Move. In dat geval wordt de uitbraak geneutraliseerd.

Wat technisch wel sterk oogt, is dat de eerdere uitbraak, boven de toppenlijn van de afgelopen twee jaar rond 582-586, wel door hogere pullback bodems is gevalideerd.

Vandaag beoordeel ik enkele internationale aandelenbeurzen op het gebrek aan gezamenlijkheid. Wat opvalt is dat Europa wat achterblijft ten opzichte van de VS en Azië.

AEX tracht door te breken

De Nederlandse beurs breekt de recente top nipt. De AEX-index lijkt technisch wel iets te verbeteren. De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

Het technische beeld klaart pas echt op indien de recente top van 606,32 punten definitief wordt gebroken. Steun voor de AEX-index ligt rond 581,02 (bodem van 3 december).



Duitse beurs strandt

De DAX-index in Frankfurt stuit op de weerstand rond 13.374,27 punten (gevormd op 19 november) en is dus nog niet doorgebroken.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden.







Franse beurs maakt pas op de plaats

Ook de CAC40-index in Parijs is nog niet overtuigend boven de recente top gebroken. De hogere koersbodems signaleren wel kopers in de markt.

De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase.







Beurs van Brussel nog niet overtuigend

De Bel 20-index heeft het koersdoel rond de weerstand van 3.939,10 punten (gevormd op 27 april 2018) bereikt. De Brusselse beurs is dus nog niet door.

De neutrale fase wordt pas opwaarts afgerond zodra de Bel 20 index boven de weerstand weet te breken.







S&P500 index hervat uptrend

De S&P500 index wist afgelopen week een consolidatie achter zich te laten en is dus doorgebroken. Met de uitbraak boven de voormalige weerstand is de oude uptrend hervat. Wall Street kan nu verder omhoog.







Japanse beurs breekt door

Ook de Nikkei 225 index heeft met de overtuigende doorbraak boven de laatste koerstoppen de stijgende trend weten te hervatten.

Er is nu een technische verbetering opgetreden, met een eerste koersdoel rond de weerstand van 24.448,07 punten (gevormd op 2 oktober 2018).