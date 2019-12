BeursVandaag: Tories winnen en handelsdeal

Landslide voor de Tories van Boris Johnson en een absolute meerderheid, Labour leider Jeremy Corbyn is al weg en het is vrijdag de dertiende voor de LibDems: hun lijsttrekker verliest in eigen district. Schotse nationalisten zijn on full force en vraag is wat die gaan doen. Weer een referendum voor uittreding VK?

Enfin, zittend en voorlopig blijvend premier Boris Johnson - of u voor of tegen hem bent, hij heeft goed gepokerd - zegt dat al hij ruim mandaat heeft voor brexit. Ofwel het gaat nu echt gebeuren.

Conservatives win overall majority in 2019 UK general election, passing threshold of 326 seats, with more seats yet to declare #BBCElection #GE2019 https://t.co/KV6XxHEREW pic.twitter.com/BfFGazsI83 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 13, 2019

Eigenlijk veel belangrijker voor markten en economie, er is een voorlopig handelsakkoord VS-China. Denk aan wereldwijde economie, wereldwijde winsten (de koersen lopen er hard op vooruit!) en wereldwijd sentiment. Nu iedereen zich er nog netjes aan houden, op naar een echte deal en vooral betere betrekkingen.

The deal presented to Trump by trade advisers included a promise by the Chinese to buy more U.S. agricultural goods, sources say https://t.co/hiugaeM5WA — Bloomberg Economics (@economics) December 13, 2019

Hiervoor bent u hier, de koersen. Allemaal geweldig natuurlijk, maar eerst zien in hoeverre dit vandaag stand houdt. In hun enthousiasme willen de markten nog wel eens te enthousiast zijn. Oh ja en het spijt me, maar ik heb niet de FTSE 100 future. Het pond heb ik wel:

S&P 500 mini future:

Eurostoxx 50 future:

Hier mijn bekende koersenblokje, Azië ook blij, dollar omhoog, VS rente plus één basispunt op 1,92% en het lijkt er zo op dat de AEX een nieuwe hoogste jaarstand gaat neerzetten.

Ik ga nu eerst zwaar aan de dubbele espresso's en maak om de reguliere tijd deze voorbeurs af. Tot straks.

Update 08:05 uur

Gedoe allemaal, hier is even heel kort en puntig mijn reguliere voorbeurs. Niet zo veel bedrijfsnieuws bij ons, maar Altice meldt wel een miljardendingetje:

Er waren nabeurs VS nog wat grote jongens met Q3-cijfers. Hier de koersreacties:

Broadcom: -1,3%

Oracle: -2,9%

Adobe: +3,1%

Gelet op onze dit jaar gierende chippers, geef ik u deze meteen maar even mee:

Broadcom is signaling optimism that the chip industry has weathered the worst of the China-U.S. trade war https://t.co/wXwXVQfiwU — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Mijn bijgewerkte koersenblokje, ziet er goed uit voor de AEX:

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:01 Fintechbedrijf Klarna mikt op beursnotering

07:56 SBM Offshore verkoopt belang in FPSO-project

07:37 Verkiezingsuitslag stoot pond omhoog

07:14 Nikkei flink hoger door handelshoop

06:56 Winkels zetten meer om

06:53 Export groeit stevig in oktober

06:42 Delivery Hero koopt Koreaanse rivaal

06:26 Johnson heeft absolute meerderheid binnen

12 dec Exit-polls: grote meerderheid voor Boris Johnson in Lagerhuis

12 dec Omzet softwarebedrijf Adobe naar records

12 dec Licht hogere omzet softwareconcern Oracle

12 dec Wall Street hoger door nieuwe handelshoop

12 dec 'Trump ondertekent handelsdeal met China'

12 dec 'Toezichthouder FTC wil Facebook aanpakken'

12 dec Winsten op Wall Street door handelsoptimisme

12 dec AF-KLM uit Franse beursindex CAC Next 20

12 dec Reggeborgh koopt plukje aandelen VolkerWessels

12 dec Henkel verwacht lagere winst in 2020

12 dec ING voldoet ruim aan kapitaaleisen ECB

12 dec Volksbank wil nieuwe financieel directeur benoemen

De agenda dan met retail sales VS (Black Friday). Hm, dat is het ook meteen:

14:30 VS detailhandelsverkopen nov 0,4% MoM

16:00 VS handelsvoorraden okt 0,2% MoM

Niet aan toegekomen, voor deze ene keer laat ik mijn Twitter rondje achterwege. Ach, Charlie vat het hele zooitje al aardig samen:

1. Stocks: All-Time High

2. Housing Prices: All-Time High

3. Economic expansion: longest in history (125 months)

4. Jobs growth: longest in history (110 months)

5. Unemployment Rate: 50-yr low (3.5%)

6. Fed: cut rates 3x this yr, grew balance sheet $335 billion over last 3 months pic.twitter.com/QCE4r9CGIh — Charlie Bilello (@charliebilello) December 12, 2019

