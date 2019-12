TA: Drieslag met eindsprint

Beleggers zijn vooral zeer positief over principeakkoord dat is gesloten over een voorlopige Amerikaans-Chinese handelsdeal. Bovendien is er eindelijk duidelijkheid over Brexit, nu de Tories de Britse verkiezingen met Let's get Brexit done hebben gewonnen. Tenslotte hebben centrale banken het rentebeleid ongewijzigd gelaten, wat de gemoedsrust onder beleggers ten goed komt.

Drieslag

Met deze drieslag gaan de aandelenmarkten in opperbeste stemming aan een eindsprint beginnen. Op Wall Street zijn de koersen al op all-time-highs gesloten, in Europa worden in elk geval nieuwe hoogtepunten voor dit jaar bereikt.

Zoals het er nu naar uitziet zal 2019 als een uitstekend jaar de boeken ingaan, met voor de AEX de hoogste stand in bijna 20 jaar.



Technisch lijken aandelen hun recente topjes te passeren. Na eerdere duidelijk hogere bodems, zullen deze nieuwe doorbraken de stevige rallies van de afgelopen maanden door te zetten.

Vanuit technisch perspectief bezien is de uitbraak boven de toppen van de afgelopen twee jaar, door recente pull backs, gevalideerd.

AEX zet door



De AEX had de afgelopen dagen moeite met de korte weerstand van 602,37 punten. Desondanks bleven we opwaarts kijken omdat het korte uptrendje (sinds augustus) intact is gebleven.

Ten eerste is de uitbraak boven de voormalige toppenlijn (de blauwe stippellijn) gevalideerd door een hogere bodem (pullback rond 581,02 punten). Technisch zal een doorbraak door de horde 602,37 de oude uptrend een boost geven, met 609,22 als eerste koersdoel, op wat langere termijn kan de AEX naar 644.





Ongewijzigde rentetarieven

De financiële markten over de hele wereld waren in de afgelopen week gefocust op mogelijke aanwijzingen in het rentebeleid van de centrale banken.

Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Fed de rente onveranderd gelaten. Ook voor volgend jaar worden in de VS geen rentestappen verwacht. Volgens de Fed rechtvaardigt de huidige economische ontwikkeling in de VS geen aanpassing in de rente.

Ook in Europa waren markten in afwachting van een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook op ons continent bleef de rente ongewijzigd. Nieuw was dat dit de eerste keer was onder leiding van de nieuwe ECB-president Christine Lagarde.

Wat technisch opvalt in de grafieken, is dat zowel in de VS als in Europa de rente al wekenlang een pas op de plaats maakt. Beleggers lijken dus, door middel van hun aan- en verkopen in staatsleningen, een neutraal rentebeleid te verdisconteren.

Technisch is de meerjarige dalende rentebeweging, zowel in Europa als in de VS, tot stilstand gekomen. Desondanks is van een duurzame opwaartse draai in de rente absoluut geen sprake zolang de rentes onder hun lange termijn (200-daags) gemiddelden bewegen.

Korte termijn analyse: Nederlandse kapitaalmarktrente neemt gas terug

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft binnen de horizontale trend het koersdoel rond de weerstand van -0,10 (gevormd op 12 juli) bereikt.

De neutrale fase wordt opwaarts afgerond zodra de Nederlandse rente boven de weerstand weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft pas steun rond -0,46 (de bodem van 3 september).







Lange termijn analyse: Hogere rentebodem

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente lijkt na het verlaten van de dalende trend een mogelijk hogere koersbodem op de grafiek achter te laten. Er komen weer kopers in de markt.

Een doorbraak boven de weerstand van 0,21 (de top van 3 mei) zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken. Belangrijk is wel dat de steun van -0,49 (berekend koersdoel) intact blijft.







Korte termijn analyse: Amerikaanse 30-jaars rente stabiel

De Amerikaanse 30-jaars rente beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon met steun op 1,92 (de bodem van 28 augustus) en weerstand op 2,65 (gevormd op 12 juli).

De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.







Lange termijn commentaar: Nog geen draai

De Amerikaanse 30-jaars rente is hersteld, maar dit gebeurde nog binnen de dalende trend. Op de grafiek zijn nog wel lagere toppen zichtbaar. Het technische plaatje geeft hierdoor nog geen duurzame opwaartse draai weer.

Bij een daling onder de meest recente koersbodems wordt het zwakke technische plaatje bekrachtigd en de dalende trend hervat.

Pas bij een doorbraak boven de weerstand van 2,65 (de top van 12 juli) komt er ruimte voor koersstijgingen.

Steun ligt rond 1,92 (bodem van 30 augustus).