Kabbel de kabbel en babbel de babbel.

Dan zitten we dus een uur lang naar nieuwe ECB-president Christine Lagarde te luisteren met een langzaam druipende AEX. Niks nieuws onder de zon en voorzichtige woorden: Lagarde wil geen gedoe bij haar debuut. Persco afgelopen en dan is het ineens: Hallo, daar zijn we weer! Ergo, AEX weer boven 600.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Of zijn het deze beelden die de index hoger zetten? Jammer dat Jeremy Corbyn niet op dat moment ook even... Enfin, ik zet mijn wekker heel vroeg morgen en bij een verrassende uitslag en misschien flinke marktzwiepers mag u vroeg kopij op deze site verwachten.

Prime Minister Boris Johnson arrives at a central London polling station to cast his vote, along with his dog, Dilyn pic.twitter.com/rdnpJFV2Ju — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

Serieus, zoals ingeprijsd en verwacht leverde het ECB-rentebesluit geen nieuwe inzichten op.

Christine Lagarde says the euro zone’s economic slowdown is showing tentative signs of bottoming out https://t.co/zpSWJnHTmj — Bloomberg (@business) December 12, 2019

Die tweet van de president schept verwachtingen. Wat is nu nog de upside? Zo lang er geen deal is kan die afketsen. Nog iets. De koersen zijn hard opgelopen, maar de winsten nog niet. Over een maand begint het jaarcijferseizoen en als de outlooks tegenvallen? Kan, hoeft niet, maar vergeet in de koerspret uw downside niet.

In ieder geval is het nu risk-on op de beurzen. Dat ziet u bijvoorbeeld aan de daarvoor gevoelige aandelen, maar bovenal aan obligaties:

De rest nog even:

De AEX zet geen nieuwe (intradag) jaartop neer en sluit net onder 600, maar er staat wel een plus. Dat geldt voor alle Europese beurzen en de FTSE 100 al helemaal

VS ook in de plus

Volatiliteit zakt procenten

De dollar trekt wat aan

Olie stijgt ook

Goud daalt en bitcoin ook

Beursplein 5

Dankzij de Amerikaanse president zijn het de financials en de risicovolle en cyclische aandelen - ABN Amro en ArecelorMittal voorop - die het goed doen. De defensieve en vastgoedaandelen blijven achter en soms flink ook. KPN en Heineken krijgen zelfs een pak slaag. Eigenlijk kan u bijna alle uitslagen hierin passen.

Resten nog de adviezen van vandaag.