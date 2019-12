Fondsenrondje: Op hoeveel staat u?

Op een paar fondsen na is het rustig op het Damrak. Eigenlijk wel netjes van onze indices. Zo op randje van het decennium staan ze allemaal op en bij ronde getallen.



• AEX 600

• AEX herbeleggingsindex 2100

• AMX 900

• AScX 1000

Gelukkig, de kop is van dit stukje af, want het is marktbreed weer bulderend saai vandaag op de beurzen. De open eindjes van dit moment - VK verkiezingen, handelsoorlog VS-China en ECB-rentebesluit - zijn nog steeds de open eindjes van dit moment, maar om 13:45 uur is er natuurlijk wel witte rook uit Frankfort.

Waarom niet? Ik neem even een andere insteek. We zijn allemaal natuurlijk al een beetje de jaarrekening aan het opmaken, hoewel we na vorig jaar (brede markt -20% op kerstavond) weten dat ook in de laatste weekjes van het jaar veel kan gebeuren. Hier is de eeuwige vraag: hoeveel maakte u in dit jaar met welk risico?

Zie m'n tweet en zeg het maar. Let wel, met m.i..n.d.e.r. risico. Dat kunnen volgens mij alleen precies de goede dividend aristocrats zijn, maar laat maar zien. Wie alleen maar een rendement roept, is in ieder geval af. Voor de goede orde: ik ben eigenlijk tegen wedstrijdjes vèrplassen en wie heeft de grootste op de beurs.

Het gaat er om dat u en ik onze beleggings- of handelsdoelen halen binnen voor ons aanvaardbaar risico en tegen zo weinig mogelijk kosten. En dat verschilt hemelsbreed per persoon. Zo beleg ik zelf voor een goed pensioen, niks meer en niks minder. Mijn greed heb ik in het verleden duur betaald.

Mn mailbox zit verstopt met outlooks 2020 banken en huizen: u moet dit, dat, zus en zo. U moet niks. Dit is simpelste, saaiste, goedkoopste en minst risicovolle aandelenbelegging: wereldindex (herbelegd in euro's). Zeg maar: wie deed dit jaar beter met minder risico #niemand pic.twitter.com/rPxaptHzSt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 12, 2019

Okee, terug naar vandaag. Wat gebeurt er dan nog wel op de beurzen?

AB InBev staat -1,5% en trekt daarmee de Bel 20 net omlaag. Verder kleuren alle Europese indices kerstgroen

De Amerikaanse futures komen er vlak achteraan

De dollar maakt ongeveer de helft van zeg maar de Fed-verliezen van gisteravond goed

De volatiliteit kleurt dan weer 5% kerstrood

Olie stijgt wat, goud ligt nagenoeg vlak en ik heb niet de indruk dat de kerstman zijn inkopen in bitcoins doet. Weet u nog? Twee jaar terug was de top van de bubbel

Tot slot, de vaart is uit de rentenajaarsrally?

Beursplein 5

Op een paar fondsen na is het rustig op het Damrak. ASMI springt eruit: flinke stijging op hoge omzet in het eerst uur van de handel. Er is geen nieuws en dit is alles wat ik over de semi's tegenkom vandaag.

A dramatic turnaround in semiconductor stocks has been the hottest theme in Japan’s stock market this year, and it may just be the tip of the iceberg https://t.co/gv6ggaSXwN — Bloomberg (@business) December 12, 2019

De advieswijzigingen van vandaag, ofwel Adyen dus en wist u dat AkzoNobel dit jaar heel stiekem op +42,5% staat? En Kiadis dus...

Adyen: naar over weight van equal weight en naar €885 van €725 - Morgan Stanley

AkzoNobel: naar neutral van under weight en naar €85 van €76,50 - JP Morgan

Air France-KLM: naar €10,40 van €8,10 - Deutsche Bank

Kiadis: naar €2 van €3,50 (sell) - KBC

Verder:

ASML blijft maar gaan en zet weer een all time high neer

Heren, wie draagt mij over de €200-drempel, lijkt AEX-diva van het jaar Galapagos bijna te zeggen

Daalt Heineken soms op ABInBev? Lijkt me sterk, want dat dit bedrijf wellicht door de Australische mededingingsautoriteiten wordt teruggefloten, is bedrijfs- en niet sectorgerelateerd

Die verkoop van dat KPN-onderdeel valt niet helemaal lekker

Opdracht SBM Offshore, maar dat was al verwacht en ingeprijsd zo te zien?

BOKA is aan mooi ritje bezig en technisch wordt het nu spannend? Ik kijk even naar Royce Tostrams en die zegt: Belangrijk is dat de koers nu een hogere bodem heeft gevormd, boven het oude uitbraakniveau.

BAM heeft bijna de stikstof uitgeprijsd. Heijmans niet

Ajax gaat een tikje in de rebound en dat komt natuurlijk door deze keiharde koopaanbeveling van de Volkskrant:

In de nastoot:



Het glorieuze tijdperk van Ajax dat geen tijdperk was https://t.co/DavlRgAKCt — Willem Vissers (@vkwillemvissers) December 12, 2019

Over Royce gesproken, deze kent u:

Verkopers blijven KPN omlaag drukken. De lagere koerspieken op de grafiek signaleerden al toenemende verkoopdruk. Nu de voormalige steun het definitief begeeft, mag een verdere koersdaling van KPN worden verwacht richting 2,52 (bodem van 26 juli). pic.twitter.com/aYsJLNkt7Z — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) December 12, 2019

En deze ook:

Pharming heeft binnen de stijgende fase het koersdoel 1,60 bereikt. De opwaartse trend kan worden hervat indien Pharming boven deze laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. Tot die tijd adviseren wij geen nieuwe actie te ondernemen. pic.twitter.com/bZk00N8R2Z — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) December 12, 2019

Tot slot nog even dit, zeker off-topic, maar wellicht toch wel een dingetje. De hoogtijdagen van Hongkong zijn over...? Soort Laantje van Van der Gaag en Hotel Victoria Amsterdam: als jullie niet willen, bouwen we wel om jullie heen. Ordinair gezegd: uitgenaaste gast die Xi.