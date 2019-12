Slot: Houd vol

Om 20:00 uur neemt de Fed nog een non-rentebesluit. Gaat u vooral iets anders doen.

Economie, werkloosheid en inflatie is allemaal top-notch in de VS (op papier dan, zo u wilt) en de centrale bank heeft al eerder aangeven dat ze de boel even de boel laat. Wel interessant zijn zekere vragen over de acties op de repomarkt, want de ingrepen daar beginnen wel erg structureel van aard te worden?

Verder is er weinig nieuwe input vandaag. Geen nieuws van het handelsoorlogfront - die 15e december staat nog steeds - de Amerikaanse (kern)inflatie is in de prik met 2,3% op jaarbasis en er is een beursgang in Riyad: +10%. Tegen 19,5 keer huidige winst en 4% dividend is Saudi Aramco nu een aandeel.

Het overzicht:

Lage landen, lage koersen: Nederland en België zijn de enige dalers in Europa

Wall Street plus een paar tienden. Zwaargewichten Boeing en Home Depot zetten wel de Dow Jones lager

Dollartje daalt naar 1,10

Olie zakt op de VS voorraden

Goud stijgt ietsje

De rentes dan nog, toch weer basispuntjes er af:

Beursplein 5

Marktbreed lijkt het alsof iedereen achter de schermen zit te suffen op het Damrak. Zoals eigenlijk al het hele jaar is dit weer eens niet meer dan een gemiddeld, want genoeg fondsen die met een één of twee voor de komma bewegen. Er is alleen bij de meeste geen verhaal bij, of het is het bekende verhaal

Er is nog een aardig lijstje advieswijzigingen vandaag en dat verklaart meteen een aantal koersbewegingen:

ASML: naar €300 van €275 (buy) - KBC

Galapagos: naar €225 van €195 (buy) - Berenberg

KPN: naar €3,40 van ê3,20 - Bank of America Merrill Lynch

Wolter Kluwer: van sell naar hold en naar €64 van €57 - JP Morgan

Altice: naar €6,20 van €6,10 - Bank of America Merrill Lynch

Arcadis: naar €24 van €22 (buy) - ING

Fagron: naar €23 van €22 (buy) - Fagron

Fugro: naar buy van accumulate (€13,50) - KBC

Verder nog iets?

Oh ironie, Prosus neemt per 23 december de plek van Takeaway over in de AEX. Dat vindt de beurs niet erg? De koers stijgt aardig. Het plan was ook dat Takeaway sowieso van het Damrak verdwijnt, om met Just Eat samen te gaan in Londen. En daar ligt Prosus dus voor, dat zelf in een bear market zit...

Bij TomTom, NIBC en Vivoryon is eigenlijk geen reactie op hun respectievelijke degradaties en promotie.

Verder nog iets?