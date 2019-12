Slot: Alles tegelijk!

De AEX eindigt vandaag voor het eerst op weekbasis, sinds lange tijd, boven de 600 punten. Een resem aan events, zoals rentebeslissingen, Britse verkiezingen en een mogelijke fase 1-deal tussen de VS en China, stonden garant daarvoor.

Het belangrijkste event is natuurlijk de fase 1-deal die Amerika en China gesloten hebben. De extra straftarieven die zondag ingevoerd zouden worden zijn daarmee van de baan.

The man himself maakte het vanmiddag bekend:

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

Eens kijken of de Chinezen er hetzelfde over denken:

De persconferentie werd helaas niet Engels ondertiteld maar uit de commentaren van de Chinese kranten maken we op dat ook de Chinezen het gevoel hebben dat er een deal is.

Wang Shouwen, China’s onderminister van handel, zei datd er significante vooruitgang is geboekt: de VS zal de tarieven die ingevoerd zijn op 4360 miljard aan goederen gefaseerd afbouwen terwijl de Chinezen vooral landbouwproducten gaan kopen uit de VS.

Verder zitten er elementen van IP (intellectueel eigendom) in, betere bescherming van buitenlandse bedrijven die in China opereren en meer transparantie inzake valuta bewegingen.

Impeachment Trump

Dan moeten we nog wel even afwachten of onze vriend de impeachment overleeft, maar zijn kansen zijn sterk: het laatste woord is straks aan de Senaat, waar zijn eigen partij de scepter zwaait:

The Judiciary Committee has approved to advance both articles of impeachment against President Trump to the House floor for a final vote. https://t.co/j83IvvugmE pic.twitter.com/TRmzhX0Iug — CNBC (@CNBC) December 13, 2019

Get Brexit done

Het tweede hoofdpijndossier van de afgelopen jaren, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, lijkt tot een einde te komen. De verkiezingen in het VK werden met een 'landslide' gewonnen door de zittende premier Boris Johnson.

Ik heb @BorisJohnson gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Britse parlementsverkiezingen. Hij heeft een duidelijk mandaat gekregen van de Britse kiezers. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking. — Mark Rutte (@MinPres) December 13, 2019

Met een ruime overwinning zal hij in ieder geval het VK per eind januari officieel uit de EU halen en daarna waarschijnlijk wat extra tijd vragen om de uittreding tot een goed einde te brengen.

Het Britse pond steeg er flink op en ook de Engelse beurs veerde flink op vandaag met 1,3%. Wie Britse aandelen heeft is vandaag spekkoper.

Renteperikelen

Beide centrale banken, in de VS en in Europa, kwamen deze week bijeen om over de rentestand te praten. In beide gevallen bleef het 'unchanged'. Van de Federal Reserve wordt nu verwacht dat er een soort pauze optreedt: de rente verhogen op basis van de sterke arbeidscijfers zal niet gebeuren, maar een verdere verlaging lijkt ook niet noodzakelijk.

In Europa was het de beurt aan Christine Lagarde, die niet meteen een slechte indruk maakte. Ze had geluk dat meteen na haar persconferentie Trump tweette dat er een deal aan zat te komen. De koersen vlogen omhoog.

Lagarde wil, en dat is wel interessant, volgend jaar bekijken of het mandaat van de ECB niet wat opgerekt kan worden. Ze wil graag wat richting geven aan het klimaatbeleid en vindt ook het 2%-inflatiedoelstelling niet meer van deze tijd.

Minder druk op rente?

Het laatste zou betekenen dat er minder geld de obligatiemarkt opgegooid hoeft te worden om die 2% te gaan halen. Ergo: op termijn minder druk op de rente en dat is dan weer goed voor de bankensector. Die profiteerde dan ook flink deze week, ook vanwege het wegvallen van de onzekerheid rond een (harde) Brexit.

De winsten van vandaag lopen er wel een beetje uit, en dat kan ook te maken hebben met het buy the rumour, sell the fact-adagium. We zijn de afgelopen weken al zo vaak verwend met berichten dat de deal er aan zat te komen, dat het daadwerkelijk arriveren ervan geen verrassing meer is.

De koersbewegingen van de belangrijkste indices en parameters ziet u hieronder: aandelen én rente omhoog.

Lopen we nog even de aandelen per index langs.

AEX

ABN Amro staat aan kop in de AEX. Het geplaagde bankenconcern ligt al maanden onder druk omdat het volgens het OM onvoldoende aandacht heeft gegeven aan klanten die bepaalde geldstromen via de bank lieten lopen.

Een flinke boete (ING betaalde €775 miljoen) ligt in het verschiet en ook hier speelt onzekerheid de koers parten. Maar kennelijk zijn er toch koopjesjagers die gebruik willen maken van de koersduikeling.

Ondanks de sterke week van de AEX zijn er toch ook een aantal opvallende dalers. Ahold levert 5% in: het gaat flink investeren in de supply chain in de VS en is tevens klaar met het aandeleninkoopprogramma voor dit jaar.

Vanaf begin volgend jaar wordt opnieuw voor €1 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Dat geeft een mooie steun aan de koers want gedurende het jaar wordt dan zo'n 6% van het uitstaande kapitaal opgezogen.

Ook KPN leed een gevoelig verlies van bijna 5%. Telecommers liggen toch al niet zo geweldig dit jaar. Ondanks dat beleggers tuk zijn op ruime dividenden, wordt de telecomsector, waar 5% dividend eerder regel dan uitzondering is, dit jaar genegeerd. Opmerkelijk feit in deze is dat Amazon deze week de voetbalrechten van de Champions League in Duitsland kocht.

AMX

Kijken we even bij de AMX. Daar gaan vastgoedaandelen bij het grofvuil. Het zo populaire WDP krijgt er flink van langs, evenals Wereldhave, dat een downgrading van Goldman Sachs te verstouwen kreeg.

Ook hier zien we de gevolgen van het feit dat de rente wellicht aan het uitbodemen is. Bij hogere rentes krijgen vastgoedaandelen, die een flinke leverage hebben, te maken met meer rentelasten. Uiteraard zullen veel huren geindexeerd zijn, maar toch.

Eén van de winnaars hier is Fugro, waar een bizar spel gespeeld wordt door een paar hedge funds. Het Nederlandse hedge fund Lucerne Capital maakte eerder deze week bekend weer meer dan 10% te hebben, na tussentijds de helft van haar belang heen en weer gegooid te hebben.

Lucerne Capital aantal % Koers toen 22 maart 2018 2,97 mln 3,52% €11,77 26 april 2018 4,51 milj 5,43% €12,21 13 februari 2019 8,56 mln 10,13% €9,78 12 juli 2019 4,59 mln 5,43% €6,50 04 december 2019 8,60 mln 10,22 €8,80

Tegelijkertijd bouwen de grote shortende fondsen helemaal niets af. Sinds het dieptepunt is de koers alweer wel 50% opgelopen.

Een andere sterkhouder deze week is bouwer BAM. Het geplaagde bouwconcern staat voor het jaar hoger (+15%) maar staat nog ver verwijderd van de koers eerder deze zomer, toen meer dan €4 betaald werd.

AScX

In de kleinste divisie van Nederland zijn de bwegingen beperkt gebleven. Grootste winnaar hier is Pharming, dat een meevaller vanuit het VK op zich af ziet komen. Een concurrent heeft leveringsproblemen en dat levert de Leidse biotech extra omzet op.

Onderaan bungelt het arme Ajax, dat zich niet bij machte zag om zich Valencia van het lijf te houden. Ajax is veroordeeld tot de Europa League en ziet dus lucratieve inkomsten vanuit de CL-rondes aan zich voorbij gaan.

Het kost mij, als Feyenoordsupporter. geen enkele moeite om te zeggen dat ik ongelooflijk genoten heb van de Europese campagne van de Ajacieden. Dit is weliswaar van vorig jaar, maar toch symptomatisch voor het voetbal van de Amsterdammers in Europa:

Volgende week

Volgende week is het weer optie-expiratie, komt de Duitse ZEW-index langs en een aantal minder belangrijke Amerikaanse cijfers. Verder zal de Brexitroute duidelijker worden en gaan we zien of de AEX, en de overige beurzen, nog puf en zin hebben in een extra ritje omhoog.

Zondag komt Arend Jan weer met een vooruitblik. Prettig weekend namens het IEX-redactie team en tot volgende week.