Fondsenrondje: Bakkeleien

In tegenstelling tot gisteren doet de AEX het rustiger aan, met een minnetje van 0,5%. Wederom presteren de overige Europese indices een tikje beter. Met name de Duitsers (-0,0%) houden de schade beperkt.

Het lijkt er vandaag op dat de markten zich weinig aantrekken van het gebakkelei tussen de VS en China omtrent het handelsconflict. Eerst waren er geruchten dat de Amerikaanse president Donald Trump tariefsverhogingen zou uitstellen, maar een belangrijke adviseur van het Witte Huis ontkracht dit weer.

Peter Navarro zegt dat hij geen enkele aanwijzing ziet dat Trump de tariefsverhogingen uitstelt. Tja, wat moeten we allemaal geloven? Zolang het conflict niet helemaal uit de hand loopt, kunnen beurzen dit wel hebben.

Sowieso draait vandaag alles om het Fed-rentebesluit. De markt gaat er vanuit dat de rente gehandhaafd blijft op 1,50%-1,75%. Het rentebesluit an sich is dus niet zo spannend, maar de toelichting van voorzitter Jerome Powell is dat natuurlijk wel.

Tot op heden rekent de markt op een verdere renteverlaging in 2020. Als Powell deze verwachtingen gaat downplayen, omdat hij de Amerikaanse economie sterk genoeg vindt en dus geen reden ziet voor een verlaging, dan gaat Wall Street waarschijnlijk hard omlaag. Powell heeft in het verleden bewezen te kunnen draaien met zijn beleid, dus alles is mogelijk.

Ajax -9,0%

De grote bleeder van de dag is Ajax. De uitschakeling in de Champions League zorgt ervoor dat de Amsterdammers tientallen miljoenen euro's mislopen. Kijken we naar de opbrengsten van de voetbalclub in het vorige seizoen, dan ziet u hoe belangrijk de Champions League-inkomsten zijn.



Ruim €95,3 miljoen werd vorig seizoen verdiend met het bereiken van de halve finale in het miljardenbal. Dat kunnen de Amsterdammers nu op hun buik schrijven, want de Europa League is financieel een stuk minder interessant.

Overigens hoeven aandeelhouders niet direct hun stukken uit paniek te verkopen. Voor IEX Premium heb ik in oktober een berekening gemaakt over de netto kaspositie van Ajax en die bedraagt ruim €170 miljoen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het kapitaal dat er op het veld staat.

Uit onze laatste berekening blijkt dat de tien belangrijkste spelers van Ajax een waarde vertegenwoordigen van bijna €300 miljoen.

Tien meest waardevolle spelers Ajax Bedrag Donny van de Beek €50,0 David Neres €45,0 Hakim Ziyech €40,0 Andre Onana €35,0 Nicolas Tagliafico €28,0 Dusan Tadic €25,0 Daley Blind €24,0 Quincy Promes €18,0 Noussair Mazraoui €15,0 Razvan Marin €13,5 Totaal €293,5 miljoen

(Bron: Transfermarkt.nl 4 oktober)

Houd er overigens rekening mee dat makelaars en de spelers zelf een deel van de transfersom in hun zak mogen steken. Daarom vallen de transferbedragen in werkelijkheid vaak beduidend lager uit dan wat er in de media wordt geroepen. Hier staat tegenover dat Transfermarkt.nl redelijk conservatief is met zijn inschattingen.

Niets te vertellen

Helaas staan de aandeelhouders niet bepaald op de eerste plaats bij Ajax. Het dividendtrackrecord is beroerd en de vereniging heeft zelf 70% van de aandelen, waardoor de gewone man niets te vertellen heeft.

Kortom, een belang in Ajax is meer een speculatie dan een echte belegging. Daar is overigens niets mis mee, want de afgelopen jaren heeft u hier een mooi zakcentje mee kunnen verdienen.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en daarmee presteren we een tikje slechter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,2% en noteert 14,5 punten.

De futures op Wall Street komen nog niet echt los. De drie belangrijkste graadmeters koersen rondom het nulpunt.

De euro zakt 0,1% noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,18%) en Duitse (-0,31%) rente dalen twee basispunten.

Goud (+0,1%) kruipt omhoog.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,2%) komen ook nog niet in beweging.

Voor bitcoin (-0,2%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

De bewegingen onder de hoofdfondsen zijn redelijk beperkt. Galapagos (+1,2%) is de grootste uitschieter omhoog. Het biotechbedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg.

(+1,2%) is de grootste uitschieter omhoog. Het biotechbedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. ASML (-0,2%) krijgt zoveel koersdoelverhogingen dat beleggers er niet warm of koud van worden. KBC zet het aandeel ook nog eens op de favorietenlijst. Hetzelfde doen de Belgen voor PostNL (+0,1%), Fugro (+2,1%) en ING (-0,0%).

(-0,2%) krijgt zoveel koersdoelverhogingen dat beleggers er niet warm of koud van worden. KBC zet het aandeel ook nog eens op de favorietenlijst. Hetzelfde doen de Belgen voor PostNL (+0,1%), Fugro (+2,1%) en ING (-0,0%). Basic-Fit (-1,8%) wordt door KBC als top pick beschouwd. Toch gaat het aandeel omlaag en dat komt doordat grootaandeelhouder 3i ruim 6% van de aandelen heeft verkocht voor €31,25. Dat betekent een korting van 3,5%.

(-1,8%) wordt door KBC als top pick beschouwd. Toch gaat het aandeel omlaag en dat komt doordat grootaandeelhouder 3i ruim 6% van de aandelen heeft verkocht voor €31,25. Dat betekent een korting van 3,5%. Arcadis (+4,0%) wordt door ING op de favorietenlijst gezet.

(+4,0%) wordt door ING op de favorietenlijst gezet. BAM (+1,7%) heeft de smaak helemaal te pakken. De bouwer is zeker voor speculanten een aandeel om in de gaten te houden.

(+1,7%) heeft de smaak helemaal te pakken. De bouwer is zeker voor speculanten een aandeel om in de gaten te houden. WDP (-2,6%) kent een absolute off-day

(-2,6%) kent een absolute off-day Kiadis (+7,1%) heeft er ineens zin in. Toch blijf ik aanraden om van dit aandeel weg te blijven. De kans blijft groot dat het bedrijf een keer met de pet langs gaat komen.

(+7,1%) heeft er ineens zin in. Toch blijf ik aanraden om van dit aandeel weg te blijven. De kans blijft groot dat het bedrijf een keer met de pet langs gaat komen. Goldman Sachs heeft zijn belang in Pharming(-0,4%) licht uitgebreid en de IEX Beleggersdesk kwam vanochtend met een update langs. Pharming profiteert van tekort in UK #Pharming https://t.co/Tj12cUdqxZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 11, 2019

