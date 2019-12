Liveblog: Fed unch

Update 20:00 uur: Fed unch

Zoals verwacht laat de Fed de rente op 1,50-1,75%. Geen verrassingen in het persbericht, gelet op de eerste koersreacties.

De voorzitter gaat zo zeggen dat het geen QE is.

In de persco herhaalt Powell dat het een technische maatregel is. Hij geeft veel duiding en uitleg hierover, maar is er vrij laconiek over. De dollar niet, die daalt er paar tienden cent op.

Powell says Fed will buy something other than Treasury bills if it needs to to keep repo markets in check https://t.co/wDA9llUXm5 pic.twitter.com/hQBstgCHdB — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 11, 2019

OP de valreep nog een beetje koersreactie, ofwel dollar nog verder omlaag: de voorzitter wil persistent inflatie zien en ziet dat nog niet.

The relationship between economic slack and inflation is weak, has been weak, but is still there, says Powell. https://t.co/wDA9llUXm5 pic.twitter.com/GV3dwJvp14 — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 11, 2019

Vanaf 20:30 tot hooguit 21:30 uur ziet u hier de persconferentie van voorzitter Jerome Powell.

Update 15:00 uur: Vroeger was alles beter?

Inderdaad, geldt ook voor Nederland. We doen het voor het eerst ooit een decennium én zonder recessie en zonder bear market. Moet u eens even dit lijstje zien en dan die percentages in de rechterkolom... We mogen denk ik onze handjes dichtknijpen dat wij het voorrecht hebben nu te leven.

This will be the first decade in modern economic history (since 1850) that the US won't experience a single recession pic.twitter.com/4KxZO2uWxb — Ben Carlson (@awealthofcs) December 6, 2019

Geldt ook voor de beurs, zie hier de tot 1789 terug gerekende Dow Jones. Boom, Bust of zijwaarts, maar smaken waren er niet in de negentiende eeuw. Per saldo ging het daarna nog harder harder. Beleggen is nu nog veul goedkoper ook. Nogmaals, we mogen onze handjes dichtknijpen dat wij het voorrecht hebben nu te leven?

Update 13:35 uur: Galapagos

Als u dit zo ziet, lijkt het een eitje om die €200 even op het bord te zetten. En toch. Weet u nog een paar jaar terug die Dow Jones die hemel en aarde moest bewegen om uiteindelijk toch die 25K op het bord te krijgen? Niettemin, wat een jaar voor Galapagos.

Vorig jaar stond r rond deze tijd €75-€80 op bord. Zou stunt zijn als #Galapagos dit jaar én door €100 en €200 gaat. Hoogste koers vandaag is €198,40 (jaarscore is +145%) #AEX pic.twitter.com/7RholLFELk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 11, 2019

Als ik de grafiek logaritmisch zet, ziet u dat fonds vroeger nog veel harder (heen en weer) bewoog. U ziet ook meteen het risico #Galapagos #AEX pic.twitter.com/MwKpeqxeN5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 11, 2019

Update 09:55 uur: Saudi Aramco

Wat krijgen we nou? Bij dezen doe ik even een beroep op de onvolprezen verzamelde kennis van De Koffiekamer en omstreken. En ja, ik ga intussen al door het stof: limit up dus van 10% op die beurs (net als in China).

Dus #SaudiAramco opent exact +10% op 1e handelsdag in Riyad. En dan dit... Ik kan dit niet duiden. Iemand? (via @russian_market) pic.twitter.com/5ryBQeybFU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 11, 2019

Zit hier ergens de kneep? Het fonds is nu beursgenoteerd, maar... de free float is nog enigszins beperkt.

Saudi Aramco shares rise 10% in pre-mkt action. Aramco raised $25.6bn in the biggest-ever IPO, selling shares at 32 riyals each and valuing the company at $1.7tn, overtaking Microsoft and Apple as the most valuable listed company. (via BBG) pic.twitter.com/i7UkM7VlFx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 11, 2019

Update 09:00 uur: Advies

Niet veel te doen even na opening, maar deze adviezen interesseren u vast. Dat van Berenberg voor de FC Onno is van gisteren, maar gaat ook vandaag rond. Dat u het weet.

ASML: naar €300 van €275 (buy) - KBC

Galapagos: naar €225 van €195 (buy) - Berenberg

KPN: naar €3,40 van ê3,20 - Bank of America Merrill Lynch

Altice: naar €6,20 van €6,10 - Bank of America Merrill Lynch

Arcadis: naar €24 van €22 (buy) - ING

Fugro: naar buy van accumulate (€13,50) - KBC

Oh wacht, KBC komt met een heel rapport 2020:

Intussen in Riyad: