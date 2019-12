De AEX is stukgelopen op de eerste weerstand. Verder tikte het Britse pond, vooruitlopend op de Britse verkiezingen, het hoogste punt in 2,5 jaar aan.

De beurzen staan deze week in het teken van de Britse verkiezingen. De valutamarkt is doorgaans een goede barometer om de stemming te peilen. Zo is de euro/pond koers naar het laagste niveau sinds april 2017 gezakt, wat op kracht voor de Brexit-munt duidt.

Tories hebben de beste kaarten

Het pond is in trek door de verwachte verkiezingsoverwinning van de Conservatieven bij de Britse Lagerhuisverkiezingen. Alle verkiezingsenquêtes wijzen in die richting en voorspellen een eclatante overwinning voor Boris Johnson. Volgens de peilingen stevent zijn partij af op een meerderheid in het Lagerhuis.



Ook de aandelenmarkten lijken niet negatief over de Brexit en de gevolgen voor de economie. De Engelse beurs staat op korte termijn wel wat onder druk, maar de FTSE 100 index beweegt op langere termijn vooral zijwaarts.

Een meerderheid voor de 'Tories' zorgt voor minder onzekerheid, zo is de overweging van beleggers.

Indien Labour daarentegen zou winnen - maar daar ziet het dus niet naar uit - zal een hervatting van de onderhandelingen met de Europese Unie voor nieuwe onzekerheid volgen.

De Labour-partij wil bovendien de Britse economie radicaal veranderen, onder meer door de belastingen voor bedrijven flink te verhogen. Daar worden beleggers nooit zo vrolijk van.



Naast de AEX bekijk ik vandaag het Britse pond en de Britse aandelenbeurs.

Nederlandse beurs begint te haperen

De AEX-index is nogmaals op de weerstand van 602,37 punten afgeketst.

De stijgende fase kan pas gecontinueerd worden indien de AEX-index er in slaagt door deze horde te breken. Dan mogen we verdere koersstijging verwachten en wordt 609,22 het eerstvolgende opwaartse koersdoel.







Engelse beurs glijdt weg richting steun van 7.020,22

De FTSE 100-index heeft, met de Britse Lagerhuisverkiezingen in zicht, de herstelfase afgebroken. Dat duidt op verkoopdruk.

De steun ligt rond 7.020,22 punten (de bodem van 15 augustus). De Engelse beurs (FTSE 100 index) laat, afgezien van de druk op de korte termijn, een wisselvallig koersverloop zien tussen 7.020,22 en 7.440,77 punten (gevormd op 27 september).







Euro versus pond test steun

Het valutapaar EUR/GBP test de steun.

De euro versus het pond is sinds het raadgevende referendum op 23 juni 2016 per saldo niet wezenlijk in waarde veranderd. De euro beweegt per saldo tussen de steun van 0,83 (de bodem van 15 juli 2016) en de weerstand van 0,93 (gevormd op 7 oktober 2016).

De lagere toppen signaleren wel toenemende verkoopdruk, wat op kracht voor het pond duidt.

Houd de steun goed in de gaten. Breekt de EUR/GBP hieronder, dan wordt de bandbreedte neerwaarts verlaten en mogen we een verdere daling verwachten.