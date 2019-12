Slot: Verrassende bewegingen

Het was vandaag beslist geen saaie beursdag. Vanaf de opening knalden we omlaag, waarna de AEX eventjes 1,4% in het rood noteerde. Zoals zo vaak herstelden de beurzen in de loop van de middag weer.

Ok, er resteert een min van 0,4%, waardoor de 600-puntengrens net geen stand hield. Toch lijkt het erop dat iedere dip wordt aangegrepen om bij te kopen. Taferelen die thuis horen bij een bull market.

Rentebesluit als trigger

De reden dat we vandaag zo op en neer gingen, is waarschijnlijk het aanstaande rentebesluit van de Fed. Beleggers vrezen weliswaar geen renteverlaging, maar er is een reële kans dat Fed-voorzitter Jerome Powell zegt dat het mooi geweest is met al die renteverlagingen.

Als hij hint op geen verdere verlaging in 2020 dan zouden de koersen weleens hard naar beneden kunnen gaan. Kijken we naar het economisch klimaat dan is er geen enkele reden te bedenken om de rente te verlagen.

Het gaat extreem goed met met Amerikaanse arbeidsmarkt, de inflatie ligt rond de 2% en de handelsoorlog met China leidt niet tot de schade waarop we vorig jaar vreesden.

Duits optimisme

Verder kwam vanochtend de Duitse ZEW-index langs en die was verrassend goed. Uit een enquête onder institutionele beleggers bleek dat het vertrouwen in de Duitse economie is toegenomen.

In november waren de 'grote jongens' nog licht negatief (-2,1) gestemd, maar nu rolde er een stand van 10,7 uit de bus. Wederom een signaal waaruit blijkt dat misschien het ergste achter de rug is in Duitsland. De markten gingen niet direct fors omhoog op dit cijfer, maar achteraf bleek het wel het startsein te zijn voor het herstel van vandaag.

Rentes

Er viel aanmerkelijk minder te beleven in de rentemarkt. Vooral de Italiaanse tienjaarsrente valt op met een min van vier basispunten. Inmiddels is de yield gedaald naar 1,35%. Als de Italianen ooit geld toe krijgen op hun leningen dan eet ik mijn schoenen op.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee behoren we samen met de Duitsers (-0,3%) tot de zwakste broeders van Europa. De Fransen persen er zelfs een plusje van 0,2% uit.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,9% en noteert 14,0 punten.

De Amerikaanse indices houden het hoofd aardig boven water. Positieve uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,2%.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) valt vandaag wat tegen. Het edelmetaal profiteert van een zwakkere dollar, want in euro's staat er gewoon een min op het bord.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,4%) maken het ochtendverlies goed.

Bitcoin (-1,5%) zakt verder weg.



Het Damrak

Takeaway.com (-2,1%) moet de laatste paar dagen wat terrein prijsgeven. De maaltijdbezorger is zoals bekend in een overnamestrijd verwikkeld met Prosus om de aandelen Just Eat . Dit zijn zaken waar beleggers over het algemeen niet van houden. Behalve de aandeelhouders van Just Eat dan. Die ontvangen een lekkere premie.

(-2,1%) moet de laatste paar dagen wat terrein prijsgeven. De maaltijdbezorger is zoals bekend in een overnamestrijd verwikkeld met om de aandelen . Dit zijn zaken waar beleggers over het algemeen niet van houden. Behalve de aandeelhouders van Just Eat dan. Die ontvangen een lekkere premie. DSM (-2,3%) gaat van de kooplijst van ING. Het koersdoel wordt licht verlaagd naar €115,70. Blijkbaar vinden de analisten van de Nederlandse grootbank dat de meeste upside er wel vanaf is.

(-2,3%) gaat van de kooplijst van ING. Het koersdoel wordt licht verlaagd naar €115,70. Blijkbaar vinden de analisten van de Nederlandse grootbank dat de meeste upside er wel vanaf is. De verzekeraars blijven vandaag goed liggen. NN Group sluit zelfs 0,4% in het groen.

sluit zelfs 0,4% in het groen. Unibail Rodamco (+0,1%) ging vanochtend tegen de markt in omhoog op het bericht dat Goldman Sachs het koopadvies handhaaft. In de loop verdween deze winst weer als sneeuw voor de zon.

(+0,1%) ging vanochtend tegen de markt in omhoog op het bericht dat Goldman Sachs het koopadvies handhaaft. In de loop verdween deze winst weer als sneeuw voor de zon. De aandeelhouders van Wereldhave (-6,3%) krijgen niet voor de eerste keer een enorme klap te verwerken. Goldman Sachs zet het vastgoedfonds op de verkooplijst, omdat zij vrezen dat Wereldhave lijdt onder faillissementen van huurders.

(-6,3%) krijgen niet voor de eerste keer een enorme klap te verwerken. Goldman Sachs zet het vastgoedfonds op de verkooplijst, omdat zij vrezen dat Wereldhave lijdt onder faillissementen van huurders. PostNL (+1,2%) blijft vandaag als een dijk liggen. Wie weet zijn beleggers enthousiast dat CEO Herna Verhagen bekend maakt niet te willen vertrekken:) Herna rules https://t.co/JhQ66xFk4d — Nico A. Inberg (@NicoInberg) December 10, 2019

(+1,2%) blijft vandaag als een dijk liggen. Wie weet zijn beleggers enthousiast dat CEO Herna Verhagen bekend maakt niet te willen vertrekken:) Over AMG (-2,6%) gaan we vandaag niet al teveel woorden vuil maken.

(-2,6%) gaan we vandaag niet al teveel woorden vuil maken. Staalaandelen, zoals ArcelorMittal (-1,8%) en Aperam (-2,9%) moet u vandaag ook niet in portefeuille hebben.

(-1,8%) en (-2,9%) moet u vandaag ook niet in portefeuille hebben. Daarentegen krabbelt BAM (+1,8%) op. Het blijft een leuk aandeel om een ritje mee te maken. VolkerWessels wordt van de beurs gehaald en dat betekent dat het een mooi moment is om in bouwaandelen te stappen. Bij de familie Wessels zijn ze echt niet gek hoor. Maar goed, op de lange termijn presteren bouwers natuurlijk dramatisch. Daarom snap ik dat veel mensen hun vingers er niet meer aan willen branden.

(+1,8%) op. Het blijft een leuk aandeel om een ritje mee te maken. VolkerWessels wordt van de beurs gehaald en dat betekent dat het een mooi moment is om in bouwaandelen te stappen. Bij de familie Wessels zijn ze echt niet gek hoor. Maar goed, op de lange termijn presteren bouwers natuurlijk dramatisch. Daarom snap ik dat veel mensen hun vingers er niet meer aan willen branden. Alfen (-1,4%) gaat verrassend omlaag. De energie-specialist kwam vandaag toch echt met goed nieuws langs. #Alfen krijgt mooie opdracht voor #Shell's EV-oplaadpunten. Shell gaat komende jaren 200 EV-oplaadpunten neerzetten. pic.twitter.com/vvlnOR2W23 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) December 10, 2019

(-1,4%) gaat verrassend omlaag. De energie-specialist kwam vandaag toch echt met goed nieuws langs. De aandeelhouders van Ajax (+0,9%) nemen een voorschotje op de wedstrijd tegen Valencia. Een gelijkspel is voldoende om de volgende ronde van de Champions League te behalen.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €22 van €25 en kopen - KBC

DSM: naar houden van kopen en naar €115,70 van €121,50 - ING

Heineken: naar €108 van €110 en kopen - Jefferies

Heineken: naar €105 van €110 - JPMorgan Cazenove

IMCD: naar €86 van €76 en kopen - Deutsche Bank

Unibail Rodamco: naar €149 van €151 en kopen - Goldman Sachs

Wereldhave: naar verkopen van houden en naar €18,60 van €22 - Goldman Sachs

