LTV 40% bij banken vaak een grenswaarde? Dat is niet juist, eerder ligt de maximaal door banken geaccepteerde LTV tussen 60% en 70%. Pas bij overschrijding daarvan mogen banken overgaan tot het eisen van extra aflossing en/of een extra renteopslag. Naar de beurskoers mogen banken daarbij niet kijken, alleen van belang is wat de taxateur opschrijft, en dat is maar goed ook.



Houd het bij Wereldhave voor het gemak maar even op 60%. Die 40%, dat is het percentage waar beleggers vaak aan vasthouden als belangrijke grenswaarde. Ga je over de 40%, dan hoor je beleggers ineens moord en brand schreeuwen, vaak tot het spastische af. Dan is 39% helemaal prima, maar 41% is ineens levensbedreigend... Slaat nergens op natuurlijk, maar zou gaan die dingen :-)