Vaarwel Paul Volcker

IN MEMORIAM‘Lange Paul’ had een hekel aan politieke correctheidZuinige Paul Volcker (1927 - 2019) maakte als centrale bankier een einde aan de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten.‘Pinapparaten zijn de enige bruikbare uitvinding van de financiële sector.’ Democraat Paul Volcker had een broertje dood aan politieke correctheid; zijn uitspraken waren gepeperd, zijn maatregelen waren hard. Hoewel hij als voorzitter van de Federal Reserve weinig vrienden maakte op het hoogste niveau, wordt hij nu gezien als een van de beste centrale bankiers ooit. Die status heeft de boomlange Volcker te danken aan het bedwingen van de torenhoge inflatie die de Verenigde Staten in de jaren zeventig en tachtig teisterde.OpleidingPaul Volcker.Foto: Arnie Sachs/CNP via Hollandse HoogteZondag overleed Paul Volcker op 92-jarige leeftijd. Zijn eerste vrouw, met wie hij twee kinderen had, overleed in 1998 na een langdurig ziekbed. In 2010 trouwde Volcker op 83-jarige leeftijd voor de tweede keer, dit keer met zijn secretaresse. Hij was tot op het laatst een criticus van Wall Street. In 2009 nog stelde hij voor banken te verbieden te handelen voor eigen risico. Want als het misging, moest de belastingbetaler opdraaien voor de schade.Paul Volcker werd op 5 september 1927 geboren in Teaneck, een voorstad van New York waar zijn vader verantwoordelijk was voor het dagelijks stadsbestuur. Na de middelbare school studeerde Volcker politieke economie, in eerste instantie aan Princeton, later aan Harvard. In 1951 vertrok hij naar Engeland waar hij aan de London School of Economics een programma volgde.Glimmende pakkenIn 1952 begon Volcker zijn carrière als econoom bij de Federal Reserve Bank of New York, vijf jaar later stapte hij over naar een particuliere bank en weer vijf jaar later werd hij directeur financiële analyse op het ministerie van financiën. Toen Volcker in 1969 daar verantwoordelijk werd voor het monetaire beleid, begon zijn ster te rijzen. Zijn voorlopige hoogtepunt beleefde Volcker in 1971 bij de afschaffing van de inwisselbaarheid van de dollar in goud, een beslissing van president Nixon waarbij Volcker een belangrijke rol speelde.Ondanks zijn succes bleef Volcker een zuinige man. ‘Hij reed een oude Ford met een kapotte bijrijdersstoel’, zei zijn dochter Janice in 2010 tegen persbureau Reuters. ‘Vader liet die niet repareren, maar gebruikte een oude keukenstoel om de rugleuning te ondersteunen.’ Verder had Volcker een voorliefde voor goedkope sigaren, droeg hij glimmende pakken en reisde hij liever met het openbaar vervoer dan met een taxi.‘Recessie niet te vermijden’Na zijn periode op het ministerie van financiën werd Volcker voorzitter van de Federal Reserve van New York en in 1979 werd hij door president Jimmy Carter bevorderd tot voorzitter van de nationale Federal Reserve. Om de tot 13,5% opgelopen inflatie te bestrijden, verhoogde Volcker de beleidsrente tot een piek van 20% in 1981. Als gevolg van deze maatregel kreeg de Federal Reserve te maken met de felste protesten in zijn bestaan. Vooral aannemers en boeren hadden last van de hoge leentarieven, en die laatste beroepsgroep blokkeerde met hun tractors het hoofdkantoor van de Federal Reserve.‘Ik was ervan overtuigd dat een diepe recessie niet te vermijden was’, zei Volcker later in een interview. ‘Het was beter om op dat moment alle pijn te nemen en een gezond fundament te leggen.’ En dat is precies wat er is gebeurd: toen de maatregelen in 1984 effect sorteerden, volgde een periode van meer dan twintig jaar economische groei in de VS.OogsttijdToch kreeg Volcker nog weinig erkenning. De Democraten verweten hun partijgenoot met zijn maatregelen de herverkiezing van Jimmy Carter te hebben verhinderd, voor de Republikeinen bleef hij vooral een Democraat. Met als gevolg dat zijn herbenoeming in 1983 moeizaam verliep en Volcker in 1986 door alle tegenwerking bijna zelf besloot om op te stappen. Een jaar later werd hij als voorzitter van de Federal Reserve opgevolgd door Alan Greenspan.Pas na die periode begon de oogsttijd voor Paul Volcker. In reactie op de financiële crisis werd in 2010 de Dodd-Frank-wetgeving ingevoerd om het financiële systeem sterker en weerbaarder te maken. Een onderdeel daarvan werd de Volcker-rule, die bepaalde dat banken niet langer voor eigen rekening mochten handelen.Zijn ultieme erkenning kreeg hij het jaar ervoor al toen hij tijdens een bezoek aan het Congres van zijn voormalige tegenstanders te horen kreeg: ‘We zouden allemaal beter af zijn als er weer iemand als jij aan het roer zou zitten.’