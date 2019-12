Rolt net binnen, het gevecht gaat door, maar uiteindelijk zijn het de aandeelhouders van Just Eat die beslissen.

En het gaat nog altijd om een een bod in aandelen van Takeaway plus beloften van groei en 100% cash van Prosus. Na gisteren is 50% plus één aandeel genoeg voor de Zuid-Afrikanen.

10 Dec - 08:00:55 [RTRS] - JUST EAT PLC PROSUS NV TAKEAWAY.COM N.V. - REJECTION OF PROSUS N.V.'S REVISED OFFER

Er zijn wat bescheiden (bedrijfs)nieuwtjes nu verder, maar het stelt niet veel voor. Rustige markten ook, hoewel rustig misschien niet helemaal het goede woord is. Zelden gezien, de VIX Index steeg gisteren in New York 16,5%, waar de S&P 500 zelf -0,2% deed?! Hm:

Daar voeg ik dan dit nieuwtje bij. Niet dat ik specifiek waarschuw voor weer een kerst sell-off à la 2018, maar handelen en beleggen begint altijd met de R van risico. Daar eindigt het ook nog wel eens mee, trouwens. Enfin, zie wat u ziet, ik zie koersen hard op winsten vooruitlopen.

Afgezien van de VIX is verder de beweging nu ver te zoeken. U ziet veel nullen voor en achter de komma. De Duitse rente doet niks, de Amerikaans zakt een basispuntje en de Japanse rente staat weer op nul.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een paar nieuwtjes Altice, SBM Offshore en Stern. Verhip DPG heerst nu echt in Nederland printland:

07:47 DPG koopt Nederlandse activiteiten Sanoma

07:39 'Deutsche Bank zet mes in consumententak'

07:32 Atrium herstelt dividenduitkeringen

07:14 Nikkei eindigt met kleine min

06:41 Productie industrie omhoog

06:33 Chinese inflatie versnelt

09 dec Pershing Square neemt belang in Agilent

09 dec Verliesbeurt voor Amerikaanse beurzen

09 dec 'Hedgefondsen oorzaak krapte op repomarkt'

09 dec Vapebedrijf Juul denkt minder waard te zijn

09 dec Projectlening SBM Offshore voor Angolees FPSO

09 dec Stapje terug voor Wall Street

09 dec 'Altice Europe praat over belang in Portugal'

09 dec Euronext draait nu helemaal op Optiq-platform

09 dec Autobedrijf Stern doet Heron Auto van de hand

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €105 van €110 - JP Morgan

IMCD: naar €86 van €76 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

02:30 China inflatie CPI nov 0,4% MoM (0,1% verwacht)

02:30 China inflatie PPI nov -1,4% YoY (-1,5%)

06:30 Nederland industriële productie okt

10:30 VK industriële productie okt +0,0% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment dec 0,0

En dan nog even dit

Trending topic op Twitter, ik heb het zelf niet gezien, maar hier kunt u alsnog kijken:

Zowel de koop- als de huurmarkt zitten volkomen op slot. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat kunnen we er aan doen? Vanavond in #Radar: Deel 1 van de special 'De Woningnoodramp'. Kijk mee om 20:30 op NPO 1.https://t.co/Ja64YUxiey — Radar (@avrotrosradar) December 9, 2019

Het houdt (nog?) niet over.

De Nederlandse industrie produceerde in oktober gemiddeld per dag iets meer dan in oktober 2018.https://t.co/EnbvKGrz2J pic.twitter.com/MUamdgHJxp — CBS (@statistiekcbs) December 10, 2019

U mag één keer raden waar naar toe:

Apple has 'deep concerns' that ex-employees accused of theft will flee https://t.co/5LRtVt5qrO pic.twitter.com/t0HMtTrQDc — Reuters (@Reuters) December 10, 2019

Spreekt voor zich:

We gaan het zien:

Here’s a look at some of the reasons why Aramco’s stock is unlikely to plunge when it starts trading Wednesday https://t.co/F45ReM5Ycl — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Wie durft contrair te gaan?

Even in Europe’s industrial heartland, the best investors are shunning manufacturing stocks and putting their money in local tech companies https://t.co/7JWPTxvGZZ pic.twitter.com/VzQ7dEeW6t — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Vlag uit...

Japan’s 10-year bond yield rose to zero for the first time in nine months during waning global demand for debt https://t.co/gAaRJzXOLV pic.twitter.com/27HnsPpn2x — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Interpreteer het zelf maar:

China steps up US soybean purchases as trade talks drag on https://t.co/bJwK4uJmbs — CNBC (@CNBC) December 10, 2019

Dit ook:

Goldman says central banks are consuming a fifth of the global supply of gold, signaling a shift away from the dollar https://t.co/ylKRJpceuj — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Intussen bij een andere grote zakenbank:

Morgan Stanley is cutting about 1,500 jobs globally and is planning to take a charge of up to $200 million in its fourth-quarter results, sources say https://t.co/a75r6ZSbY5 — Bloomberg (@business) December 10, 2019

Wetenschap, ondernemers en markt lossen net als energievraagstuk ook plasticprobleem op, is mijn overtuiging. Het is net de beurs: de eind der tijden roepers hebben nog nooit gelijk gekregen.

Finnish scientists are working on bio-engineered headphones that contain six different natural materials including a bioplastic made from yeast pic.twitter.com/0JmJBZSjYX — Reuters (@Reuters) December 10, 2019

Ik bedoel maar over oplossingen zoeken, wat een helden zijn dit!

Meet 3 people pushing fashion forward for the 1.5 billion people with disabilities worldwide. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/d3SGnD6Q9F pic.twitter.com/8wNSaeZFR6 — CNBC (@CNBC) December 10, 2019

Schlemielen vindt u hier. Geld weg, maar dan ook helemaal weg.

Crypto, % Below all-time high...

BitConnect: -100%

ICON: -99%

Bitcoin Gold: -99%

Qtum: -98%

NEM: -98%

Lisk: -98%

Cardano: -97%

Dash: -97%

zCash: -97%

IOTA: -96%

NEO: -95%

TRON: -95%

Bitcoin Cash: -95%

XRP: -94%

Ethereum: -89%

Monero: -89%

EOS: -88%

Litecoin: -88%

Bitcoin: -62% — Charlie Bilello (@charliebilello) December 9, 2019

