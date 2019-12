TA: Beurzen rammelen aan de poort

De Japanse aandelenbeurs staat op het punt door te breken. Ook de Nederlandse beurs rammelt aan de poort van een uitbraak.

Op deze plek besteed ik veel aandacht aan de technische condities van Europese en Amerikaanse beurzen. Eén markt echter die minder in de belangstelling staat is de Japanse beurs, waar de Nikkei op het punt staat door te breken.

Daarom laat ik deze keer mijn licht schijnen over de beurs van Tokio. Japan staat in de top 3 van grootste economieën en is dus nog steeds zeer bepalend in het wel en wee van de wereldeconomie. In het afgelopen kwartaal is de Japanse economie met 1,8 procent zelfs veel sterker gegroeid dan verwacht.

Vorige week werd bovendien bekend dat de Japanse regering met een pakket aan stimuleringsmaatregelen ter waarde van (omgerekend) €110 miljard de economie gaat stimuleren.

Hoewel de beurs in het land van de rijzende zon dit jaar iets is achtergebleven, zijn de meerjarige prestaties prima. Technisch ligt de Nikkei er bovendien prima bij. Ik begin uiteraard met het technische beeld op de Nederlandse beurs, die maandag vlak geslotenis op 602,26 punten. De AEX brak even door de recente top, maar nog niet overtuigend genoeg.

AEX rammelt aan de poort

De Nederlandse beurs weet de top van 19 november rond 602,37 nog niet overtuigend te breken. De AEX-index lijkt technisch wel te verbeteren door weer een hogere bodem achter te laten. De laatste nu rond rond 581,02 (bodem van 3 december). Dit is bovendien een hogere (pullback)bodem binnen de stijgende trend. Een uitbraak kom eraan.

Kortetermijncommentaar: Nikkei 225 index flirt met weerstand

De Nikkei 225 index maakt pas op de plaats binnen het korte stijgende trendkanaal dat in augustus is gestart. De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls als de laatste top 23.591,09 (gevormd op 8 november) wordt gebroken.

In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien richting 28.604,24. Van belang is dat de Nikkei 225 index boven steun 22.705,60 (bodem van 1 november) blijft.

Langetermijncommentaar: krult opwaarts

De Nikkei 225 index heeft voormalige weerstand rond de toppen van medio 2019 gebroken, hetgeen een technische verbetering oplevert. Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting weerstand 24.448,07 (top van 5 oktober 2018).

De steun ligt op 20.110,76 (bodem van 9 augustus). Na een uitbraak boven weerstand 24.448,07 wordt 28.604,24 het volgende opwaartse koersdoel.

Meerjarige trend: sterk opwaarts gericht

Vanaf de bodem rond 6.995 in 2008, is de Nikkei in beurswaarde meer dan verdrievoudigd. Dit laat zich illustreren in een fraai opwaarts gericht trendkanaal.

Binnen dit stijgende trendkanaal tekenen zich af en toe langdurige consolidaties af, zoals in de afgelopen 2 jaar.